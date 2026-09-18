Μέτρα από τη Nestle στη Ρωσία μετά το «μπλόκο» σε περιουσιακά της στοιχεία

Η Nestlé ανακοίνωσε σήμερα (18.9.2026) ότι θα λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για να προστατεύσει τη δραστηριότητά της στη Ρωσία μετά το προεδρικό διάταγμα που δέσμευε περιουσιακά στοιχεία της ίδιας καθώς και της Auchan και της Leroy Merlin.

Έπειτα από το ρωσικό προεδρικό διάταγμα που έλαβε ο ελβετικός όμιλος Nestle καλείται να αξιολογήσει την κατάσταση και τις επιλογές που έχει αναφορικά με την διαχείριση της περιουσίας του στην Ρωσία.

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Ειδικότερα, τα περιουσιακά στοιχεία της Nestle στη Ρωσία, αλλά και αυτά της γαλλικής αλυσίδας σούπερ-μάρκετ Auchan και του πρώην ομίλου Leroy Merlin ,ο οποίος μετονομάσθηκε το 2024 σε Lemana Pro, μεταβιβάσθηκαν στην ρωσική εταιρεία L.E.V. Management.

Τα παραπάνω δρομολόγησε διάταγμα του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν που δημοσιεύτηκε χθες (17.9.2026).

Η ανακοίνωση της Nestle

Ο ελβετικός όμιλος σήμερα (18.9.2026) σε ανακοίνωσή του απάντησε λέγοντας ότι «Η Nestle δεσμεύεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα δικαιώματά της και να διασφαλίσει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της, προς το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων και ιδιαίτερα των εργαζομένων της».

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Υπενθυμίζεται ότι μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022 και τις πρώτες οικονομικές κυρώσεις που ανακοινώθηκαν από τους Δυτικούς, πολυάριθμες πολυεθνικές έφυγαν από τη Ρωσία, ενώ άλλες ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους εκεί ή τις μεταβίβασαν σε ρωσικές εταιρείες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η Ρωσία δεν αντιπροσωπεύει πλέον παρά λίγο περισσότερο από το 1% του τζίρου της Nestle, ενώ το 2021, πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αντιπροσώπευε το διπλάσιο.