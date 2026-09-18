The Ellinikon Sports Park: Τι περιλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών, με «σφραγίδα» Aktor

Το πρώτο τμήμα των αθλητικών εγκαταστάσεων του The Ellinikon Sports Park της LAMDA Development, το οποίο κατασκευάστηκε από κοινοπραξία στην οποία συμμετείχε ο Όμιλος AKTOR, παραδόθηκε και εγκαινιάστηκε την Πέμπτη (17.9.2026), δίνοντας στους κατοίκους της Αθήνας πρόσβαση σε διεθνών προδιαγραφών εγκαταστάσεις.

Το συγκρότημα των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων του The Ellinikon Sports Park της LAMDA Development συνολικής έκτασης 287.000 τ.μ., σχεδιάστηκε υπό τα αυστηρά ποιοτικά χαρακτηριστικά του AKTOR στο πλαίσιο της συνολικής ανάπτυξης της περιοχής και περιλαμβάνει κτιριακές ενότητες, χώρους στάθμευσης, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις και διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου, συνθέτοντας ένα ενιαίο αθλητικό και υποστηρικτικό σύνολο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκαν

Σύγχρονο γήπεδο στίβου 400 μέτρων με οκτώ διαδρομές

Προπονητήριο ρίψεων με φυσικό χλοοτάπητα

Κτίριο κερκίδων χωρητικότητας 1.075 θεατών με διακριτές ζώνες

Κατάλληλο για άτομα με αναπηρία και με υποστηρικτικούς χώρους

Τέσσερα υπαίθρια γήπεδα ποδοσφαίρου

Δύο γήπεδα μπάσκετ και δύο γήπεδα τένις

Κτίριο Διοίκησης και κτίριο ξενώνων διαμονής αθλητών με 274 κλίνες, υπόγειους χώρους στάθμευσης και χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

To ανοιχτό γήπεδο στίβου και το γήπεδο ρίψεων κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ14877. Παράλληλα, τα δύο συνθετικά γήπεδα ποδοσφαίρου διαθέτουν πιστοποίηση FIFA Pro, ενώ τα δύο υβριδικά γήπεδα έχουν λάβει την ανώτερη βαθμολογία Excellent του FIFA Pitch Rating System.

Για τη σύνδεση των αθλητικών εγκαταστάσεων με τους υπόλοιπους χώρους κατασκευάστηκαν ένας κεντρικός άξονας και σειρά πεζοδρόμων. Παράλληλα, δημιουργήθηκε κεντρική πλατεία συνολικής επιφάνειας 11.000 τ.μ., με αρχιτεκτονικά σκυροδέματα, νησίδες πρασίνου, χώρους παιδικής αναψυχής και πέργκολες. Δημιουργήθηκε επίσης δεύτερη πλατεία, η οποία αποτελεί τον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων στίβου, με έντονη φύτευση και μονοπάτια, καθώς και ανοιχτή περιοχή με φύτευση, προσβάσιμη στο κοινό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη φύτευση και διαμόρφωση χώρων πρασίνου, οι οποίοι πλαισιώνουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις και εντάσσουν αρμονικά το πάρκο στον ευρύτερο αστικό σχεδιασμό του Ελληνικού. Παράλληλα, κατασκευάστηκαν τρεις χώροι στάθμευσης, συνολικής χωρητικότητας σχεδόν 1.000 θέσεων.

Στο πλαίσιο του έργου κατασκευάστηκαν επίσης ένας δημόσιος και τέσσερις ιδιωτικοί υποσταθμοί, δεξαμενή άρδευσης, καθώς και δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης, φωτισμού, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων, αερίου και άρδευσης, για την υποστήριξη όλων των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου.

Το The Ellinikon Sports Park προσφέρει στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και της Αττικής ελεύθερη πρόσβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών και αναμένεται να λειτουργήσει ως σημαντικός πόλος έλξης για επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στην ενίσχυση της αθλητικής κουλτούρας των κατοίκων και των επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής.

Στο πλαίσιο της ανάπλασης του Ελληνικού, ο όμιλος AKTOR συμμετέχει επίσης, μέσω της κοινοπραξίας Bouygues Bâtiment International – AKTOR, στο έργο του Riviera Tower, του πρώτου οικιστικού ουρανοξύστη της Ελλάδας. Ο Riviera Tower, ύψους 200 μέτρων και 50 ορόφων, κατασκευάζεται ώστε να αποτελέσει έναν από τους ψηλότερους παραθαλάσσιους οικιστικούς πύργους της Μεσογείου.

Η παράλληλη συμμετοχή του ομίλου σε δύο εμβληματικά έργα του Ελληνικού επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως στρατηγικού συνεργάτη στη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που υλοποιείται σήμερα στην Ευρώπη.