WSJ: Η Λαγκάρντ μπλόκαρε την είσοδο της Binance στην αγορά κρυπτονομισμάτων της ΕΕ μέσω Ελλάδας

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, παρενέβη προσωπικά για να κρατήσει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης την εταιρεία κρυπτονομισμάτων Binance που επιχείρησε να αποκτήσει άδεια μέσω της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η Wall Street Journal (WSJ) αποκάλυψε την πληροφορία για τον ρόλο της Λαγκάρντ στην υπόθεση σε σημερινό δημοσίευμα (18.9.2026) εξηγώντας ότι τρεις μήνες μετά την κατάρρευση της υποψηφιότητας, η Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο εξακολουθεί να είναι αποκλεισμένο από το ευρωπαϊκό μπλοκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι τα τέλη Μαϊου τα έγγραφα της Binance και η σχετική διαδικασία αδειοδότησης είχε σχεδόν ολοκληρωθεί σε σημείο που αρμόδια στελέχη στην Ελλάδα είχαν ενημερώσει σχετικά την Binance, σύμφωνα με την WSJ. Επιπλέον, ο επικεφαλής της εταιρείας, Richard Teng, ετοιμαζόταν να πετάξει στην Αθήνα για τα επίσημα εγκαίνια γραφείου το οποίο φέρεται να είχε μισθώσει.

Τότε η εταιρεία είχε δημοσιεύσει δελτίο τύπου αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Αντιλαμβανόμαστε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ολοκλήρωσε την εξέταση της αίτησης και θεώρησε ότι αυτή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού MiCA για τις αγορές κρυπτοστοιχείων. Επίσης, κατά την αντίληψη μας, η αίτηση εξετάστηκε και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority – ESMA). Επιπλέον, κατανοούμε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημέρωσε την ESMA για την άποψή της ότι η αίτηση ήταν συμβατή με το ρυθμιστικό πλαίσιο και ότι σκόπευε να προχωρήσει στην αδειοδότηση μας και να την εγκρίνει σε προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της…».

Σύμφωνα με την WSJ η Λαγκάρντ είχε παρέμβει προσωπικά, προκειμένου να μπλοκάρει την αίτηση αδειοδότησης και ενημερώθηκε σχετικά η Binance από στελέχη στην Ελλάδα. Οι πηγές της εφημερίδας ανέφεραν ότι η Λαγκάρντ επιθυμούσε να κρατήσει εκτός του ευρωπαϊκού μπλόκ το αμφιλεγόμενο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, το οποίο αντιμετώπισε κυρώσεις στις ΗΠΑ για οικονομικά εγκλήματα.