Επιχειρήσεις

e-ΕΦΚΑ: Με τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ, εισάγεται μια νέα εποχή για την πιστοποίηση αναπηρίας στην Ελλάδα

Η πιστοποίηση ανοίγει τον δρόμο για συντάξεις αναπηρίας, επιδόματα αναπηρίας, Κάρτα Αναπηρίας, φορολογικές απαλλαγές και Δελτίο Μετακίνησης ΑμεΑ
Κτήριο e-ΕΦΚΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI

«Ο e-ΕΦΚΑ στηρίζει καθημερινά την προσβασιμότητα, την ίση μεταχείριση και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση για όλους. Με τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ, ο e-ΕΦΚΑ εισάγει μια νέα εποχή για την πιστοποίηση αναπηρίας στην Ελλάδα», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο φορέας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Συγκεκριμένα, ο e-ΕΦΚΑ επισημαίνει ότι «ο τρόπος πιστοποίησης της αναπηρίας στην Ελλάδα έχει αλλάξει. Η διαδικασία πραγματοποιείται πλήρως ψηφιακά μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας στο epan.gov.gr. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά με κωδικούς Taxis ή με τη βοήθεια των ΚΕΠ, Κέντρων Κοινότητας ή Γραμματειών ΚΕΠΑ.

Κάθε πολίτης με ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ μπορεί να υποβάλει αίτηση και να παρακολουθεί ψηφιακά την πορεία του φακέλου του. Στην πλατφόρμα “Ψηφιακά ΚΕΠΑ” φαίνεται κάθε στάδιο: Υποβολή – Ιατρικός Φάκελος – Ραντεβού – Απόφαση.

Οι πολίτες ενημερώνονται είτε με SMS είτε καλώντας στο 1555 είτε μέσω της γραμματείας ΚΕΠΑ. Σε περιπτώσεις αδυναμίας μετακίνησης στα ΚΕΠΑ, η εξέταση γίνεται κατ’ οίκον, κατόπιν δήλωσης του θεράποντος ιατρού. Το ΚΕΠΑ πιστοποιεί το ποσοστό και τη διάρκεια αναπηρίας, καθώς και το ποσοστό ασφαλιστικής αναπηρίας, όπου χρειάζεται. Η πιστοποίηση ανοίγει τον δρόμο για συντάξεις αναπηρίας, επιδόματα αναπηρίας, Κάρτα Αναπηρίας, φορολογικές απαλλαγές και Δελτίο Μετακίνησης ΑμεΑ.

Απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για κάθε παροχή. Με τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ, ο e-ΕΦΚΑ εισάγει μια νέα εποχή για την πιστοποίηση αναπηρίας στην Ελλάδα: ψηφιακά, απλά, ανθρώπινα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
91
90
89
83
75
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Τριπλή διεθνής διάκριση για την καμπάνια «Μάθε να το κάνεις σωστά» της Περιφέρειας Αττικής στα PR Awards της Νέας Υόρκης
Η καμπάνια είχε στόχο την προώθηση σύγχρονων πρακτικών ενημέρωσης, την ενίσχυση της υπευθυνότητας και την προαγωγή της κοινωνικής ευαισθητοποίησης
Τριπλή διεθνής διάκριση για την καμπάνια «Μάθε να το κάνεις σωστά» της Περιφέρειας Αττικής στα PR Awards της Νέας Υόρκης
Από τη ΔΕΗ το φθηνότερο πράσινο τιμολόγιο της αγοράς τον Δεκέμβριο
Για ακόμη έναν μήνα, η ΔΕΗ διατήρησε την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWh, ακριβώς στα επίπεδα του Νοεμβρίου, με στόχο να παραμείνει σταθερή και ανταγωνιστική για τα νοικοκυριά
Λογότυπο της ΔΕΗ
Πρόστιμο 3,8 εκατ. από τη ΣΤΑΣΥ στην εταιρεία αναβάθμισης συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό για καθυστερήσεις
Το ΔΣ απέρριψε νέο αίτημα της CAF, μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του συνόλου του έργου για τον Σεπτέμβριο του 2027, κρίνοντας ως αβάσιμους τους λόγους που επικαλέστηκε η εταιρεία
Αποβάθρες μετρό 6
Newsit logo
Newsit logo