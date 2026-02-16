ΕΑΤ: Το Σπίτι μου ΙΙ, τα νέα προγράμματα και η πιστοποίηση που θα της αλλάξει «πίστα»

H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αναβαθμίζεται αποκτώντας πιστοποίηση που θα της επιτρέπει πιο άμεσες χρηματοδοτήσεις ενώ ετοιμάζεται να ρίξει στην αγορά και νέα προγράμματα, όπως για νέους αγρότες στο πλαίσιο του Ταµείου Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας για το οποίο έχουν υπογράψει σύμβαση το ΥΠΑΑΤ με την ΕΑΤ.

Αυτό το διάστημα δίνεται έμφαση στην πιστοποίηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) που θα ανοίξει το δρόμο για αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων άμεσα και χωρίς μεσολάβηση άλλης αρχής για εγκρίσεις προγραμμάτων.

Το pillar assessment θα αναβαθμίσει τον ρόλο της ΕΑΤ ευνοώντας την ελληνική αγορά με πιο άμεσες χρηματοδοτήσεις αφού η τράπεζα θα αναγνωρίζεται ως εταίρος υλοποίησης προγραμμάτων της ΕΕ για επιχορηγήσεις και εγγυήσεις χρηματοδοτήσεων. Όπως ανέφερε σε δημοσιογραφική συνάντηση η Ισμήνη Παπακυρίλλου, που συμπληρώνει δύο χρόνια στο τιμόνι της ΕΑΤ, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία -η οποία σήμερα αποσπά την προσοχή του οργανισμού- θα είναι ο πρώτος ελληνικός οργανισμός με τέτοια πιστοποίηση.

Όπως αναφέρθηκε, η ΕΑΤ από την ίδρυσή της έχει διαθέσει στην αγορά μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων 14,5 δισ. ευρώ σε πάνω από 60.000 επιχειρήσεις.

Στα προγράμματα που τρέχουν ξεχωρίζει το «Σπίτι μου ΙΙ», για τις επιδόσεις του οποίου εκφράζεται ικανοποίηση. Έχει βοηθήσει μέχρι σήμερα πάνω από 11.500 νοικοκυριά να αγοράσουν πρώτη κατοικία ενώ η απορρόφηση του προγράμματος ξεπερνά το 70% των διαθέσιμων πόρων και έχουν εγκριθεί δάνεια σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ.

Χωρίς ανάλογες επιδόσεις είναι άλλα προγράμματα όπως αυτά για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το «Αναβαθμίζω το σπίτι μου» που οδηγήθηκε σε μείωση προϋπολογισμού ενώ προωθούνται και νέα προγράμματα όπως στον αγροτικό τομέα, στα πρότυπα του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, για την αγορά και εκμετάλλευση γης, με έμφαση στους νέους αγρότες.

Το νέο ταμείο που χρηματοδοτείται από την ΚΑΠ με κονδύλια 160 εκατ. ευρώ, με στόχο να µοχλεύσει δανειακούς πόρους 365 εκατ. ευρώ από το τραπεζικό σύστηµα, θα δώσει για πρώτη φορά τη δυνατότητα άτοκης χρηµατοδότησης κεφαλαίου κίνησης σε αγρότες χωρίς την απαίτηση επένδυσης, με δάνεια έως 50.000 ευρώ χωρίς εµπράγµατη εξασφάλιση.

Επίσης, το Ταμείο Μικροπιστώσεων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ που αφορά άτοκη χρηματοδότηση 75% για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και 60% για τη Γενική Επιχειρηματικότητα, καθώς και Mentoring έχει χαρτοφυλάκιο 80 εκατ. ευρώ. Άλλο μεγάλο πρόγραμμα αφορά το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας με εγγυήσεις και επιχορήγηση κεφαλαίου έως 20%, με χαρτοφυλάκιο 155 εκατ. ευρώ

Σημειώνεται τέλος ότι η Ισμήνη Παπακυρίλλου συμπληρώνει σχεδόν δύο χρόνια στην ηγεσία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας προωθώντας στρατηγική τριών αξόνων: διεύρυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και εξωστρέφεια.