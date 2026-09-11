ΕΕΤ: Στα 560 εκατ. ευρώ η δωρεά των τραπεζών για υποδομές στην εκπαίδευση

Το ποσό των 560 εκατ. ευρώ για ανακαινίσεις υποδομών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης έχουν δωρίσει διοικήσεις των τραπεζών όπως η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς, υπογραμμίζοντας την ισχυρή τους δέσμευση για καλύτερους χώρους μάθησης από το νηπιαγωγείο έως το Πανεπιστήμιο

Την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς, διευθύνοντες σύμβουλοι και ανώτερα στελέχη- εκπρόσωποι των διοικήσεων των τεσσάρων δωρητριών τραπεζών καθώς και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, συνόδευσαν τον πρωθυπουργό στον αγιασμό του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων, ένα από τα 670 σχολεία που ανακαινίστηκαν στο πλαίσιο της δωρεάς για αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης.

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Το σχολείο των Άνω Λιοσίων είναι μια από τις εκπαιδευτικές μονάδες που αναβαθμίστηκαν από το καλοκαίρι του 2025 έως σήμερα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», στα οποία φοιτούν συνολικά περισσότεροι από 150.000 μαθητές.

Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος ξεκίνησε πέρυσι με δωρεά 100 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις τράπεζες και οδήγησε στην αναβάθμιση 430 νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων σε όλη τη χώρα. Φέτος, με ισόποση δωρεά στον δεύτερο κύκλο, ανακαινίστηκαν επιπλέον 240 σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλη την Ελλάδα ενώ οι τέσσερις τράπεζες έχουν δεσμευθεί να προχωρήσουν σε αντίστοιχες συνεισφορές και τα επόμενα δύο χρόνια.

Οι τέσσερις κύκλοι της δωρεάς συνιστούν τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη χώρα, ύψους 400 εκατ. ευρώ, η οποία διευρύνεται στα 560 εκατ. ευρώ με πρόσθετη συνεισφορά 160 εκατ. ευρώ για τη ριζική αναβάθμιση χώρων και κτιριακών υποδομών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) , του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

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Η Παιδεία είναι η πιο ασφαλής επένδυση στο μέλλον

Τη δωρεά σχολίασαν ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, η γενική διευθύντρια λιανικής τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας Χριστίνα Θεοφιλίδη, ο ανώτερος γενικός διευθυντής λιανικής τραπεζικής της Πειραιώς Βασίλης Κουτεντάκης και ο πρόεδρος ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς επισημαίνοντας τη σημασία που έχει η συνεργασία των τραπεζών με την πολιτεία για την βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης.

Μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», με τη λειτουργική συνδρομή της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών προς τις δωρήτριες τράπεζες και μέσω της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές (ΚΤΥΠ) υλοποιούνται παρεμβάσεις βελτίωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων δημόσιων σχολείων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Οι εργασίες καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες, ενισχύουν την ασφάλεια και την προσβασιμότητα, βελτιώνουν την αισθητική και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός σύγχρονου και φιλικού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η επιλογή των προς ανακαίνιση σχολικών μονάδων, γίνεται από τα συναρμόδια υπουργεία σε συνεργασία με τους Δήμους, στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται στο πλευρό της πολιτείας στηρίζοντας παρεμβάσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας, με τη συνεισφορά τους για την παιδεία να αποτελεί ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή.