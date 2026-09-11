Fraport Greece: 7,1 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν τον Αύγουστο στα 14 αεροδρόμια διαχείρισής της

Πάνω από 7 εκατομμύρια επιβάτες διακινήθηκαν στα ελληνικά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece, τον Αύγουστο του 2026.

Σύμφωνα με την Fraport, στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια διακινήθηκαν 7,1 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025.

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Οι κύριοι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα είναι η συνολική επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που ξεπέρασε τα 7 εκατομμύρια επιβάτες σε έναν μόνο μήνα και το γεγονός ότι μόνο το αεροδρόμιο Κέρκυρας (CFU) ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο επιβάτες σε έναν μόνο μήνα.

Ποια αεροδρόμια παρουσίασαν αυξημένη κίνηση

Η συνολική αύξηση τον Αύγουστο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα οφείλεται κυρίως στην ισχυρή απόδοση της διεθνούς κίνησης, η οποία αυξήθηκε κατά 5%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα αεροδρόμια Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης , Ρόδου, Χανίων, Κεφαλονιάς, Μυκόνου και Σκιάθου .

Όσον αφορά την κίνηση στη Μέση Ανατολή, εκεί η σύγκρουση δεν είχε αρνητικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία τον Αύγουστο του 2026. Σημειώθηκε αύξηση στην κίνηση κατά 20,6% παρά τη γεωπολιτική ένταση.

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Τον Αύγουστο του 2026, το μέσο ποσοστό πληρότητας στη Μέση Ανατολή μειώθηκε (86,9% έναντι 88,1%), με τα περισσότερα αεροδρόμια να καταγράφουν χαμηλότερα επίπεδα, λόγω της αύξησης της προσφοράς θέσεων από πολλές αεροπορικές εταιρείες, η οποία προήλθε από τη χρήση αεροσκαφών μεγαλύτερης χωρητικότητας και την επέκταση του δικτύου πτήσεων. Η προσθήκη νέων δρομολογίων ενίσχυσε περαιτέρω τη διαθέσιμη χωρητικότητα, ενώ η αύξηση της επιβατικής κίνησης υστέρησε, με αποτέλεσμα τη μείωση του δείκτη πληρότητας σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025.

Βασικά στοιχεία της κίνησης

Σε ό,τι αφορά την επιβατική κίνηση εσωτερικού διακινήθηκαν 968.000 επιβάτες καταγράφοντας αύξηση 5,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025 και μερίδιο κίνησης 14%, ενώ στη διεθνή επιβατική κίνηση διακινήθηκαν 6,2 εκατ. επιβάτες, αύξηση 5,0% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025 και μερίδιο κίνησης 86%.

Σημειώνεται πως από την έναρξη της παραχώρησης, τα αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν ήδη υποδεχτεί περίπου 280 εκατομμύρια επιβάτες.