Η ΔΕΗ σχεδιάζει περαιτέρω επέκταση στη Ρουμανία με το μοντέλο «Κωτσόβολος»

Την επέκταση του μοντέλου «Κωτσόβολος» στη Ρουμανία φέρεται να σχεδιάζει η ΔΕΗ, στο πλαίσιο διερευνητικών επαφών που διενεργεί στην βαλκανική χώρα.

Στόχος είναι η αλυσίδα Κωτσόβολος, με τα σημερινά χαρακτηριστικά που της έχει προσδώσει η ένταξή της στον όμιλο ΔΕΗ εδώ και τρία χρόνια, να επεκταθεί στη γειτονική Ρουμανία.

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Στο πλαίσιο αυτό διεξάγονται, σύμφωνα με πληροφορίες, συζητήσεις με τον μεγαλύτερο τοπικό retailer ηλεκτρονικών προϊόντων και υπηρεσιών, την Flanco Smart Discounter, με περισσότερα από τριάντα χρόνια παρουσίας στη χώρα, περισσότερα από 160 καταστήματα και 1.400 άτομα προσωπικό. Η επιδίωξη της ΔΕΗ είναι να εντάξει στον βραχίονα που σχεδιάζει τα δίκτυα και τους πελάτες που έχει ήδη η Flanco.

Οι επαφές της διοίκησης της ΔΕΗ με τον ιδιοκτήτη της ρουμανικής εταιρείας Iulian Stanciu βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια σχετική συμφωνία ή να έχουν οριστικοποιηθεί οι διαπραγματεύσεις.

Η πιθανή εξαγορά συνδέεται με τη στρατηγική της ΔΕΗ να διευρύνει το μοντέλο με το οποίο αναπτύσσεται στην ελληνική αγορά και να προωθήσει στη Ρουμανία ένα ολοκληρωμένο concept, από την παραγωγή πράσινης ενέργειας και την προμήθεια ηλεκτρισμού έως την προσφορά πρακτικών λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον τελικό καταναλωτή.

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Ποια είναι η Flanco

Η Flanco Smart Discounter ιδρύθηκε το 1994 και έχει ως βασικό της μέτοχο τον Iulian Stanciu. Το 2025 η εταιρεία απασχολούσε κατά μέσο όρο 1.443 εργαζομένους σε 150 φυσικά καταστήματα σε 113 πόλεις και είχε κύκλο εργασιών περίπου 275 εκατ. ευρώ.

Η δραστηριότητα της Flanco αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται για στόχο εξαγοράς αντίστοιχης κλίμακας με τον Κωτσόβολο που εξαγοράστηκε έναντι τιμήματος 200 εκατ. ευρώ. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι η Κωτσόβολος παρουσίασε πέρσι πωλήσεις 753,6 εκατ. ευρώ με 110 συνολικά καταστήματα.

Στόχος είναι η αναβάθμιση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της ρουμανικής αλυσίδας ώστε να διαθέτει στην αγορά εκτός από ηλεκτρικές συσκευές και ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις μέχρι φωτοβολταϊκά οικιστικής χρήσης, μπαταρίες αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας, αντλίες θερμότητας και συσκευές ενεργειακής απόδοσης.

Σημειώνεται ότι στη Ρουμανία, η ανάγκη για ένα αντίστοιχο εμπορικό δίκτυο έχει ενδιαφέρον, δεδομένου ότι η ΔΕΗ έχει ήδη παρουσία στην παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω της PPC Renewables Romania.