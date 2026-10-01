Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Κάθε 1 ευρώ δεσμευμένων πόρων παράγει 3,58 ευρώ ΑΕΠ – Δάνεια 13 δισ. σε 46.000 επιχειρήσεις

Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί δάνεια περίπου 13 δισ. ευρώ προς 46.000 επιχειρήσεις, εκ των οποίων 77% είναι μικρομεσαίες, με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ ενώ το 72% απασχολεί έως 10 εργαζομένους, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης σε εκδήλωση για το οικονομικό αποτύπωμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) με βάση μελέτη του ΙΟΒΕ.

Μέσω των εγγυοδοτικών προγραμμάτων της ΕΑΤ, διευρύνεται συνεχώς η περίμετρος των επιχειρήσεων που αποκτούν πρόσβαση στα τραπεζικά δάνεια, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Νίκος Παπαθανάσης με βάση τα συμπεράσματα της μελέτης.

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Το επόμενο βήμα για την ΕΑΤ, όπως εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, είναι η αξιοποίηση 1,5 δισ. ευρώ νέων πόρων που θα μοχλευθούν σε χρηματοδοτήσεις 5 δισ. ευρώ προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με ενεργοποίηση έως τις αρχές του 2027, καθώς και το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», ύψους 2 δισ. ευρώ.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΑΤ, Ισμήνη Παπακυρίλλου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η ΕΑΤ λειτουργεί πλέον ως κεντρικός αναπτυξιακός μηχανισμός της ελληνικής οικονομίας. «Με τους νέους πόρους που μας εμπιστεύθηκε η Πολιτεία, δημιουργούμε ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για χρηματοδότηση των ΜμΕ», τόνισε.

Τα βασικά ευρήματα της μελέτης

Η μελέτη αποτιμά τη σωρευτική επίδραση στην ελληνική οικονομία των προγραμμάτων της ΕΑΤ προς επιχειρήσεις, με συνολική αξία δανείων 11,5 δισ. ευρώ, σε τρία πεδία:

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οικονομία,

πράσινη μετάβαση και

αγορά πιστώσεων.

Το κεντρικό εύρημα: για κάθε 1 ευρώ πόρων που δεσμεύονται στα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΑΤ, παράγονται 3,58 ευρώ ΑΕΠ.

Στο ίδιο 1 ευρώ αντιστοιχούν 2,10 ευρώ εισόδημα εργαζομένων και 1,43 ευρώ δημόσια έσοδα, ενώ σε κάθε 1 εκατ. ευρώ δεσμευμένων πόρων αντιστοιχούν 110 ετήσιες θέσεις εργασίας.

Σωρευτικά, την περίοδο 2019-2025, τα προγράμματα της ΕΑΤ και οι συνολικές επενδύσεις των ωφελούμενων επιχειρήσεων συνέβαλαν σε:

12,5 δισ. συνολική επίδραση στο ΑΕΠ (άμεση, έμμεση και προκαλούμενη

383.600 ετήσιες θέσεις πλήρους απασχόλησης

7,3 δισ. ευρώ εισόδημα εργαζομένων

5 δισ. ευρώ δημόσια έσοδα.

Η επίδραση προέρχεται κυρίως από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Το 78% των δανείων κατευθύνθηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 56% της επίδρασης στο ΑΕΠ και το 60% της επίδρασης στην απασχόληση προέρχονται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Το 1/3 της επίδρασης στην απασχόληση προέρχεται αποκλειστικά από πολύ μικρές επιχειρήσεις, με κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο κλάδων, το 74% των δανείων (8,6 δισ. ευρώ) κατευθύνθηκε στο εμπόριο, τη μεταποίηση και τον κλάδο καταλυμάτων και εστίασης.

Γεωγραφικά, το 61% της επίδρασης στο ΑΕΠ προέρχεται από ωφελούμενους στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία, ενώ οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις ήταν υψηλότερες σε περιοχές όπως το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά και η Κρήτη.

Η ισχυρότερη ετήσια επίδραση καταγράφηκε το 2020, με τα εργαλεία αντιμετώπισης της πανδημίας. Το 2025 η επίδραση των εκταμιεύσεων στην απασχόληση εκτιμάται σε 23.500 ετήσιες θέσεις πλήρους απασχόλησης, η υψηλότερη της τελευταίας τετραετίας.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Νίκος Βέττας, σχολίασε μεταξύ άλλων ότι η ΕΑΤ, εισέφερε στο εξεταζόμενο διάστημα 12,5 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ και 383.600 ετήσιες θέσεις εργασίας, με το 56% της επίδρασης στο ΑΕΠ να προέρχεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Τα δάνεια από το 2019

Από το 2019 έως τα μέσα Σεπτεμβρίου 2026, η ΕΑΤ ενέκρινε χρηματοδοτήσεις 15,57 δισ. ευρώ προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά, μέσω 89.214 δανείων. Τα 61.596 επιχειρηματικά δάνεια, ύψους 12,99 δισ. ευρώ, έφτασαν σε 46.025 επιχειρήσεις, εκ των οποίων το 77% έχει κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ και το 72% απασχολεί έως 10 εργαζομένους.

Μετά την πανδημία, η ΕΑΤ μετασχηματίστηκε από εργαλείο έκτακτης ανάγκης σε μόνιμο αναπτυξιακό μηχανισμό. Διεύρυνε τα προϊόντα της (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, Μικροπιστώσεις, Ταμεία Εγγυοδοσίας Καινοτομίας και ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ, Ταμείο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας), εισήλθε στη στεγαστική πολιτική με τα προγράμματα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ» και ολοκλήρωσε το Pillar Assessment της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.