Ακτοπλοΐα: Υψηλές τιμές στο ναυτιλιακό καύσιμο εγείρουν φόβους για μείωση δρομολογίων και αυξήσεις στα εισιτήρια

Έντονη ανησυχία επικρατεί στην ακτοπλοΐα για το αυξημένο λειτουργικό κόστος των εταιρειών, λόγω της υψηλής τιμής του ναυτιλιακού καυσίμου MGO, και της πιεστικής ανάγκης για μετακύλιση μέρους αυτού του κόστους στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και οι μεταβολές στις τιμές του αργού πετρελαίου Brent έχουν επηρεάσει και τον κλάδο της ναυτιλίας προκαλώντας ράλι του ναυτιλιακού καυσίμου, το οποίο επιταχύνεται μάλιστα το τελευταίο διάστημα (ξεπερνά τα 1.700 δολάρια ανά μετρικό τόνο από περίπου 1.600 στο τέλος Ιουνίου).

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Η πίεση που δέχεται η ακτοπλοΐα από το ενεργειακό κόστος αποτέλεσε έναν από τους βασικούς άξονες της συζήτησης για την επόμενη ημέρα των ελληνικών θαλάσσιων μεταφορών, στο πλαίσιο του 9ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2026, που διεξήχθη 28-30 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Σε αυτό το πεδίο, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), Διονύσης Θεοδωράτος, έθεσε το ζήτημα της βιωσιμότητας του κλάδου, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις της μεγάλης αύξησης του κόστους των καυσίμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η τιμή του ναυτιλιακού καυσίμου έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τις αρχές του 2026, ενώ τα καύσιμα αντιπροσωπεύουν, πλέον, περίπου το 52% του συνολικού λειτουργικού κόστους των ακτοπλοϊκών εταιρειών.

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Τι λέει η Attica Group

Είναι ενδεικτικό ότι μία από τις ηγέτιδες δυνάμεις της ελληνικής ακτοπλοΐας, η Attica Group, επισημαίνει στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της ότι οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές των καυσίμων διατηρούν αυξημένο τον βαθμό αβεβαιότητας για το α΄ εξάμηνο του 2026 με την τιμή του πετρελαίου Brent να διατηρείται πάνω από 100 δολάρια/βαρέλι και την τιμή του ναυτιλιακού καυσίμου MGO να αυξάνεται ακόμα περισσότερο, ξεπερνώντας τα 1.400 ευρώ (1.582 δολάρια) ανά μετρικό τόνο από 573 ευρώ ανά μετρικό τόνο στις 31.12.2025.

Το MGO στα λιμάνια της Μεσογείου

Ενδεικτικές είναι οι τιμές MGO (bunker prices) όπως διαμορφώνονται σε μεγάλα λιμάνια της Μεσογείου, που έχουν ως εξής:

Πειραιάς: 1.776,25 δολ.

Αλεξάνδρεια: 1.124 δολ.

Κωνσταντινούπολη: 702 δολ.

Λευκωσία: 883 δολ.

Μάλτα: 1.480 δολ.

Βαλένθια: 1.792,25 δολ.

Η αύξηση των ναυτιλιακών καυσίμων και η νέα επιβάρυνση στις τιμές των εισιτηρίων που ενδέχεται να προκαλέσει, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης με τους εκπροσώπους των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων -εκτός απροόπτου-, την προσεχή Δευτέρα ή Τρίτη ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Σε αυτήν θα εξεταστούν και τα περιθώρια κρατικής παρέμβασης, ώστε το αυξημένο λειτουργικό κόστος να μην περάσει στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στις συνδέσεις των νησιών.