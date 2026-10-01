Pepco Group: Πάνω από τα 4,5 δισ ευρώ ο πήχης για τα έσοδα του 2026 – Νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών 400 εκατ. ευρώ

Ισχυρά μεγέθη για το δ’ τρίμηνο του 2026, με αύξηση των εσόδων σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά 15,6% και αύξηση των εσόδων σε ίδια καταστήματα, like-for-like (LFL), κατά 9,5% ανακοίνωσε ο όμιλος προσιτής μόδας Pepco Group.

Πρόκειται για την ισχυρότερη τριμηνιαία επίδοση εσόδων LFL από την επαναδιαμόρφωση της στρατηγικής, αναφέρει ο όμιλος προσιτής μόδας σε ανακοίνωσή του.

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Η αύξηση των εσόδων LFL προήλθε από την αύξηση του όγκου πωλήσεων με θετική μεταβολή στον αριθμό των συναλλαγών σε όλες τις περιοχές: Δυτική Ευρώπη +14,9%, Βόρεια Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (CEE North) +8,8% και Νότια Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (CEE South) +8,2%.

Τα έσοδα για το σύνολο της χρήσης αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4,5 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση περίπου 8% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, στο ανώτατο όριο του εύρους των προβλέψεων για ανάπτυξη 6%-8%. Τόσο το μικτό περιθώριο κέρδους για τη χρήση FY26, το οποίο αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 51%, όσο και η αύξηση του υποκείμενου EBITDA (IFRS 16), η οποία αναμένεται να κινηθεί σε μεσαίο διψήφιο ποσοστό, εκτιμάται ότι θα είναι σύμφωνες με τις προηγούμενες προβλέψεις.

Περαιτέρω αύξηση κερδοφορίας

Η αύξηση των υποκείμενων καθαρών κερδών για τη χρήση FY26 αναμένεται πλέον να ξεπεράσει το 60%, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης για αύξηση άνω του 50% (αναπροσαρμοσμένη βάση FY25: 234 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των υποκείμενων κερδών ανά μετοχή (EPS) αναμένεται να είναι ακόμη υψηλότερη, αντανακλώντας τη σημαντική μείωση του αριθμού των μετοχών σε κυκλοφορία.

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Οι ελεύθερες ταμειακές ροές χωρίς μόχλευση (unlevered free cash flow) για τη χρήση FY26 αναμένεται πλέον να ξεπεράσουν τα 350 εκατ. ευρώ, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης περίπου 300 εκατ. ευρώ, μετά από κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ και με περίπου 250 νέα καταστήματα να αναμένεται να προστεθούν κατά τη χρήση FY26.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε νέο πολυετές πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως 400 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το πλαίσιο κατανομής κεφαλαίου που παρουσιάστηκε τον Μάιο του 2026.

Πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών

Τον Αύγουστο του 2026 ολοκληρώθηκε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 400 εκατ. ευρώ μέσω δημόσιας πρότασης (tender offer), ενώ η μόχλευση πριν από την εφαρμογή του IFRS 16 αναμένεται να διαμορφωθεί στο τέλος της χρήσης περίπου στο 0,7x, χαμηλότερα από το μέσο του εύρους-στόχου του Ομίλου, που είναι 0,5x–1,5x.

Ο Stephan Borchert, Διευθύνων Σύμβουλος της Pepco Group, δήλωσε σχετικά με την ενημέρωση: «Το FY2026 υπήρξε μία χρονιά-ορόσημο για την Pepco Group. Ολοκληρώσαμε τον μετασχηματισμό του χαρτοφυλακίου μας σε μια εταιρεία που δραστηριοποιείται αποκλειστικά μέσω της Pepco και η δυναμική του brand ενισχυόταν σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Το τέταρτο τρίμηνο ήταν το ισχυρότερο από την επαναδιαμόρφωση της στρατηγικής μας και σηματοδοτεί οκτώ συνεχόμενα τρίμηνα θετικής αύξησης των πωλήσεων like-for-like. Πλέον αναμένουμε να ολοκληρώσουμε τη χρήση με αύξηση των εσόδων στο ανώτατο όριο του εύρους των προβλέψεών μας, σε συνδυασμό με αύξηση του EBITDA σε μεσαίο διψήφιο ποσοστό και σημαντική μεταβολή προς τα πάνω στα καθαρά κέρδη…».