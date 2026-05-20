Μασούτης: Οι ανατροπές στην κατάταξη των σούπερ μάρκετ μετά την εξαγορά της Κρητικός και το άλμα στην κορυφή

Η Μασούτης ενισχύει τον ανταγωνισμό και αναβαθμίζει τη θέση της στην κορυφή της κατάταξης των σούπερ μάρκετ μετά την εξαγορά της Κρητικός φλερτάροντας με την κορυφή εάν συνυπολογιστεί ο ομιλικός τζίρος από όλες τις δραστηριότητες.

Πρακτικά, η αλυσίδα, της οποίας ηγείται ο Γιάννης Μασούτης, εκπροσωπώντας τη δεύτερη γενιά στο τιμόνι της οικογενειακής επιχείρησης, θα εμφανίζει τζίρο περίπου 2 δισ. ευρώ μετά την εξαγορά της Κρητικός, από 1,2 δισ. ευρώ που ήταν ο κύκλος εργασιών της το 2025 (σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας).

Πλέον ο ανταγωνισμός στις πρώτες θέσεις εξελίσσεται σε κόντρα γιγάντων. Με τις συγκεκριμένες επιδόσεις η Μασούτης φέρεται να ξεπερνά τον κύκλο εργασιών της ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία έχει περάσει στην 3η θέση της κατάταξης τα τελευταία 1-2 χρόνια, καθώς η Lidl Ελλάς, συνδεδεμένη με τον γερμανικό όμιλο Schwarz Gruppe, έχει καταγράψει ισχυρή ανάπτυξη, χωρίς όμως να είναι γνωστά τα ακριβή οικονομικά μεγέθη της, καθώς δεν έχει υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών λόγω της νομικής της μορφής (ομόρρυθμη εταιρεία).

Τα επίσημα στοιχεία αφορούν δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις 2024 (πηγή: ΕΣΕ, Πανόραμα ΣΜ 2025) και διαμορφώνουν την κατάταξη ως εξής:

Ελληνικές Υπεραγορές (Σκλαβενίτης) 5,6 δισ. ευρώ (όμιλος) ΑΒ Βασιλόπουλος 1,93 δισ. ευρώ ΜΕΤΡΟ 1,62 δισ. ευρώ Διαμαντής Μασούτης 1,14 δισ. ευρώ ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός 0,77 δισ. ευρώ Πέντε (Γαλαξίας) 0,51 δισ. ευρώ Market In 0,42 δισ. ευρώ Bazaar 0,25 δισ. ευρώ Εγνατία 0,2 δισ. ευρώ ΣΥΝ.ΚΑ. 0,176 δισ. ευρώ (έχει εξαγοραστεί από τη Μασούτης)

Ας σημειωθεί ότι η Lidl Ελλάς φέρεται να έχει ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ τζίρου και άρα είναι στη 2η θέση της παραπάνω κατάταξης. Η Μασούτης είναι στην 5η θέση της κατάταξης εδώ και σχεδόν μια δεκαετία. Εάν όμως συνυπολογιστούν όλες οι δραστηριότητες, οι συνδεδεμένες εταιρίες, οι πρόσφατες εξαγορές και η ενοποίηση με την Κρητικός θα κάνει άλμα στην 2η θέση της κατάταξης, κάτω από τον Σκλαβενίτη.

Πριν από μια δεκαετία δεν θα μπορούσε να υποψιαστεί κανείς ότι ο Γιάννης Μασούτης θα οδηγήσει την εταιρεία σε αυτή την επίδοση κατακτώντας, μετά τη Βόρεια Ελλάδα, την πρωτεύουσα και επεκτείνοντας την αλυσίδα μέχρι την Κρήτη. Μάλιστα, εξακολουθεί να μελετά στόχους για νέες εξαγορές, δίνοντας προς το παρόν προτεραιότητα στο μεγάλο project της ενσωμάτωσης της Κρητικός.

Το μπαράζ εξαγορών και τα πρώτα Grand

Η επέκταση ήρθε με εξαγορές κατά βάση. Η πρώτη εξαγορά της Μασούτης έγινε από την προηγούμενη γενιά στο τιμόνι της, το 1978, δύο χρόνια αφότου άνοιξε το πρώτο κατάστημα, όταν εξαγοράστηκε το πρώην σούπερ μάρκετ, Μέγας Αλέξανδρος στην οδό Ολυμπιάδος. Έτσι δημιουργήθηκε το τρίτο κατάστημα της εταιρείας στην οδό Π. Συνδίκα 75 και Γαμβέτα.

Την ίδια χρονιά πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του «Διεθνές» με δύο σούπερ μάρκετ στη Θεσσαλονίκη, στη Βασιλίσσης Όλγας και στην οδό Μακεδονίας. Τη δεκαετία του 1980 ακολούθησαν νέες εξαγορές καταστημάτων όπως Αφοί Μουμτζίδη Α.Ε. και Ραμφόπουλος. Έτσι, μια δεκαετία μετά την ίδρυσή της η Μασούτης αριθμούσε 9 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη.

Το πρώτο Grand Μασούτης άνοιξε στη Θέρμη το 1986. Πρόκειται για το πρώτο τέτοιου τύπου σούπερ μάρκετ που έφερε μια νέα νοοτροπία στις αγορές, αφού είναι το πρώτο μεγάλο εκτός πόλης κατάστημα, με χώρο στάθμευσης, μεγάλη ποικιλία ειδών και οικονομικές τιμές.

Μια χρονιά αργότερα η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης δημιουργεί το πρώτο κατάστημα Χονδρικής Cash & Carry, δίπλα στο Grand Μασούτης Θέρμης και αρχίζει να δραστηριοποιείται οργανωμένα στον τομέα χονδρικής.

Μέσω εξαγορών και εκτός Θεσσαλονίκης

Τη δεκαετία του 1990 επεκτείνεται εκτός συμπρωτεύουσας, σε πόλεις όπως Κατερίνη, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα αριθμώντας πλέον 14 καταστήματα. Επόμενος σταθμός ήταν η Καβάλα, όπου άνοιξε 5 καταστήματα το 1992, μέσω εξαγοράς της αλυσίδας «Φθηνή Αγορά».

Ακολουθούν πιο ηχηρές εξαγορές για τα δεδομένα της βορειοελλαδίτικης αγοράς.

Το 1993 η Μασούτης εξαγόρασε την εταιρεία «Συν Ένα», με 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, για να ακολουθήσουν εξαγορές των αλυσίδων Αφοί Μπίσκα και Δύο Άλφα, με 53 συνολικά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Λίγα χρόνια αργότερα, γίνεται η εξαγορά των σούπερ μάρκετ, Άλφα Δέλτα, το δίκτυο των οποίων, αριθμεί 39 σημεία.

Έτσι, σταδιακά μέχρι το 2010-2011 τα σούπερ μάρκετ Μασούτης έχουν επεκταθεί σημαντικά στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης ενώ ενσωματώνονται στο δίκτυο και 16 καταστήματα λιανικής του πρώην σούπερ μάρκετ «Ατλάντικ» στα οποία διατηρήθηκε όλο το προσωπικό, αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία του και βασικός όρος της συμφωνίας για την αγορά των καταστημάτων ήταν η εξόφληση των οφειλόμενων στους 280 εργαζόμενους..

Το 2011 αποτελεί σταθμό στην πορεία της εταιρείας και διότι μετά από 35 χρόνια πορείας, ο Διαμαντής Μασούτης, παραχώρησε τη διοίκηση της επιχείρησης στα παιδιά του.

Σταθμός η εξαγορά της Προμηθευτικής

Το 2012 η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στη Βόρεια Ελλάδα και κυρίαρχη θέση στο χώρο του λιανικού εμπορίου, ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο βρίσκεται ανάμεσα στις τέσσερις μεγαλύτερες αλυσίδες. Με 243 καταστήματα, 224 καταστήματα λιανικής και 19 καταστήματα χονδρικής Cash & Carry, καλύπτει γεωγραφικά όλους τους νομούς της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, την Ήπειρο, τη Θεσπρωτία και τα νησιά Λήμνο και Λέσβο. Απασχολεί περισσότερους από 5.800 εργαζόμενους, οι οποίοι κατά τη θερινή περίοδο 2012 έφτασαν τους 6.050.

Το 2018 έρχεται μια άλλη σημαντική εξαγορά που αλλάζει άρδην τα μεγέθη και τη γεωργαφία του δικτύου. Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. εξαγόρασε την αλυσίδα καταστημάτων Προμηθευτική Τροφίμων, με 56 εταιρικά καταστήματα στην Αθήνα και την Άνδρο, η οποία της έδωσε ώθηση να επεκταθεί νοτιότερα. Είναι ενδεικτικό ότι ο όμιλος από 9.600 εργαζόμενους που απασχολούσε το 2019 έφτασε σχεδόν τους 13.000 μέχρι το 2024, όταν ενσωματώθηκε η νέα δραστηριότητα. Πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία κλιμακώθηκε ο ανταγωνισμός και οι προκλήσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο, από την πανδημία μέχρι την ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, εξελίξεις που οδήγησαν τη διοίκηση του Ιωάννη Μασούτη να «θυσιάσει» κερδοφορία για να διατηρήσει προσιτές τιμές για τους καταναλωτές. Μόνο το 2023 επένδυσε 20 εκατ. ευρώ για συγκράτηση των ανατιμήσεων, όπως ανακοίνωσε χθες.

Εντωμεταξύ, η Μασούτης είχε ήδη αναπτύξει Data Centers και είχε αρχίσει να κάνει δειλά βήματα επέκτασης στα νησιά ενώ το 2020, μέσα στην πανδημία επεκτάθηκε σε ηλεκτρονικές πωλήσεις, με e-shop.

Μια άλλη εξαγορά, αυτή του ΣΥΝ.ΚΑ Κρήτης Υπεραγορές Α.Ε., οδήγησε σε επέκταση της Μασούτης (από το 2022) σε Κέρκυρα, νησιά του Αιγαίου και Κρήτη.

Τα τελευταία χρόνια η Μασούτης συνεχίζει να αναπτύσσεται δίνοντας έμφαση στην πρωτεύουσα, όπου άνοιξε πρόσφατα το δεύτερο Grand Μασούτης στην Αττική, στις Τρεις Γέφυρες, ως προπομπός του πολυαναμενόμενου οικιστικού project της εταιρείας. Σήμερα αριθμεί πάνω από 380 καταστήματα: