My market: Επένδυση άνω των 14 εκατ. ευρώ για τα νέα και ανακαινισμένα καταστήματα σε Πετράλωνα, Παιανία και Βάρη

Τα My market συνεχίζουν δυναμικά το επενδυτικό τους πλάνο μέσα στο 2026, με τη λειτουργία δύο νέων καταστημάτων και την ολοκλήρωση μίας σημαντικής ανακαίνισης, των οποίων το συνολικό ύψος επένδυσης ξεπερνά τα 14 εκατ. ευρώ.

Το νέο κατάστημα στην Παιανία, έχει συνολική επιφάνεια άνω των 2.200 τ.μ., εκ των οποίων τα 1.127 τ.μ. είναι ο χώρος πώλησης, με 3 συμβατικά ταμεία και 3 self-checkout. Παράλληλα, διαθέτει οργανωμένα τμήματα μανάβικου, κρεοπωλείου, χώρου έψησης κοτόπουλου, My Ευεξία, καθώς και parking με 20 θέσεις εκ των οποίων 2 ΑμεΑ και 2 φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.



Το πλήρως ανακαινισμένο My market στη Βάρη επαναλειτουργεί αναβαθμισμένο, με σύγχρονο σχεδιασμό που προσφέρει μοναδική αγοραστική εμπειρία στους επισκέπτες του. Το κατάστημα διαθέτει χώρο πώλησης 1.430τ.μ., βοηθητικούς χώρους και αποθήκη άνω των 900 τ.μ., ανανεωμένα τμήματα φρέσκων προϊόντων, ψαράδικο, χώρο έψησης κοτόπουλου, My Ευεξία, κάβα και καλλυντικά, καθώς και το ολοκαίνουργιο τμήμα «bakery & more», με αναβαθμισμένη αισθητική και εμπειρία καταναλωτή, το οποίο δίνει έμφαση στην ποιότητα των πρώτων υλών, περιλαμβάνει περισσότερες επιλογές προϊόντων και είναι προσαρμοσμένο σε Ευρωπαϊκά πρότυπα. Συνολικά, το κατάστημα έχει 76 θέσεις στάθμευσης, συμπεριλαμβανομένων 2 θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και 2 ΑμεΑ. Επιπλέον, διαθέτει 4 συμβατικά ταμεία και 5 self-checkout.

Το νέο My market στην Πειραιώς, στην περιοχή των Πετραλώνων, διαθέτει συνολική επιφάνεια άνω των 3.300 τ.μ., με ευρύχωρο χώρο πώλησης 1.100τ.μ., βοηθητικούς χώρουςκαι αποθήκη καθώς και parking 30 θέσεων, εκ των οποίων 1 ΑμεΑ. Το κατάστημα περιλαμβάνει τμήματα bake off, μανάβικο, κρεοπωλείο, My Ευεξία, ενώ διαθέτει 4 συμβατικά ταμεία και 5 self-checkout. Σε αυτό το κατάστημα πραγματοποιήθηκε η παράδοση του αυτοκινήτου στη μεγάλη νικήτρια του Πασχαλινού Διαγωνισμού των My market με τίτλο «Πάσχα, όπως το θες». Για τη νικήτρια μάλιστα, το δώρο είχε ακόμη μεγαλύτερη αξία, αφού επρόκειτο για το πρώτο της αυτοκίνητο.

Με σταθερό προσανατολισμό στην ανάπτυξη και την αναβάθμιση του δικτύου τους, τα My market συνεχίζουν να επενδύουν σε σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες που προσφέρουν μία ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών, μέσα από τα 300 σημεία τους σε όλη την Ελλάδα.