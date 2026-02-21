Εμπορικά ακίνητα: Ποιοι ξένοι επενδύουν στην ελληνική αγορά και πόσο πληρώνουν για ενοίκιο  

Το δ’ τρίμηνο του 2025 παρατηρήθηκε ισχυρή δραστηριότητα στην αγορά εμπορικών ακινήτων σε όλη την Ελλάδα από διεθνείς μάρκες που άνοιξαν καταστήματα επενδύοντας σχεδόν 300 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Cushman and Wakefield Proprius για το δ΄τρίμηνο του 2025, εν μέσω ισχυρής ζήτησης για εμπορικά καταστήματα και έντονης δραστηριότητας από διεθνή brands, οι επενδύσεις σε ακίνητα ανήλθαν σε 294 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ερμού διατηρεί την πρωτοκαθεδρία ως highstreet με τα πιο υψηλά ενοίκια, της τάξης των 310 ευρώ ανά τ.μ. και ακολουθεί η Βουκουρεστίου με 300 ευρώ το τ.μ.. Στην τρίτη θέση είναι η Γλυφάδα και η οδός Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη με ενοίκια που κυμαίνονται στα 160 ευρώ το τ.μ. ενώ ακολουθεί η Κηφισιά με 120 ευρώ/τ.μ., το Κολωνάκι με 110 ευρώ/τ.μ., ο Πειραιάς και η Πάτρα με 100 ευρώ/τ.μ. και 90 ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα.

Αξιοσημείωτες εξελίξεις περιλάμβαναν τα εγκαίνια του νέου καταστήματος Massimo Dutti, εμβαδού 1.100 τ.μ., στον Πειραιά, το λανσάρισμα του δεύτερου εστιατορίου Taco Bell στο The Mall Athens και το ντεμπούτο του νέου καταστήματος της Tesla στην Λεωφόρο Κηφισίας.

Οι προετοιμασίες προχώρησαν επίσης για το πρώτο ελληνικό κατάστημα της ARKET στην Αθήνα. Επιπλέον, η Πλαίσιο ολοκλήρωσε τις προπαρασκευαστικές εργασίες για το νέο της κατάστημα στον Κηφισό, ενώ η COS επέκτεινε την παρουσία της στο κέντρο της Αθήνας, στο City Link. Η αγορά λιανικής πώλησης πολυτελών ειδών διεύρυνε επίσης το αποτύπωμά της με τη νέα μπουτίκ Chloé στο CityLink, το ντεμπούτο του πρώτου ελληνικού καταστήματος της Jimmy Choo και την αυξημένη δραστηριότητα από άλλες premium μάρκες. Οι είσοδοι στην αγορά συνεχίστηκαν με νέα καταστήματα KFC στη Λάρισα και τον Γέρακα, το άνοιγμα του Kiabi στο Smart Park, την επέκταση της Sinsay, με το πρώτο Mohito στη Θεσσαλονίκη και την περαιτέρω δυναμική των αθλητικών ειδών μέσω του νέου καταστήματος της JD Sports στην Ερμού.

Πολλά εμπορικά σήματα επεκτείνονται επίσης στα νησιά, με ενδεικτικό το άνοιγμα του IKEA Rhodes, του νέου καταστήματος αρωμάτωνMonreale στη Μύκονο.

Οι επενδύσεις που ξεχώρισαν

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επενδύσεις στη λιανική στην ελληνική αγορά κατά το εξεταζόμενο διάστημα έφτασαν τα 294 εκατ. ευρώ σηματοδοτώντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη και αντανακλώντας την εμπιστοσύνη των ξένων brands στην τοπική αγορά. Η συναλλαγή που ξεχώρισε ήταν η πώληση του χαρτοφυλακίου γραφείων και λιανικής Milora από την Prodea Reic στον Όμιλο Yoda και η πώληση του ιστορικού κτιρίου Mινιόν μικτής χρήσης από την Dimand στην Alpha Bank.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη

Ο τομέας λιανικής πώλησης στην Ελλάδα το δ’ τρίμηνο του 2025 παρουσίασε ανάμεικτες επιδόσεις, με την καταναλωτική εμπιστοσύνη να βελτιώνεται από -50,6 μονάδες τον Νοέμβριο σε -47,0 μονάδες τον Δεκέμβριο εν μέσω μείωσης της απαισιοδοξίας. Οι λιανικές πωλήσεις ξεκίνησαν δυναμικά τον Οκτώβριο, με +4,2% σε ετήσια βάση, αλλά επιβραδύνθηκαν σε +0,3% τον Νοέμβριο αντανακλώντας τις ασθενέστερες διακριτικές δαπάνες.

Οι πρώτοι δείκτες, σύμφωνα με την ανάλυση της Cushman and Wakefield Proprius υποδηλώνουν ότι οι χριστουγεννιάτικες εμπορικές συναλλαγές έδωσαν μόνο μια μέτρια ώθηση, διατηρώντας την ανάπτυξη του Δεκεμβρίου κοντά στο +0,3% σε ετήσια βάση, καθώς τα νοικοκυριά παρέμειναν επιφυλακτικά παρά τις εποχιακές προσφορές.

Συνολικά, το δ’ τρίμηνο έκλεισε με σταθεροποιητικό κλίμα αλλά με υποτονικές πωλήσεις κατά την εορταστική περίοδο, υπογραμμίζοντας τις επίμονες πιέσεις στο κόστος ζωής.