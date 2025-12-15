Συμβαίνει τώρα:
Επιχειρήσεις

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Το τέλος των 3 ευρώ σε μικρά δέματα από Κίνα, δεν αρκεί

Η άμεση επιβολή δασμών από το πρώτο ευρώ, δεν είναι επιλογή, είναι μονόδρομος, τονίζει ο ΕΣΑ
Shopping online concept - Shopping service on The online web. with payment by credit card and offers home delivery. parcel or Paper cartons with a shopping cart logo on a laptop keyboard
iStock

Η απόφαση του συμβουλίου υπουργών Οικονομικών της ΕΕ για επιβολή τέλους, 3 ευρώ στα δέματα που έρχονται από τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου κυρίως από την Κίνα, αποτελεί μια ανεπαρκή και απογοητευτική παρέμβαση, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ).

«Η απόφαση της ΕΕ για ελάχιστο τέλος 3 ευρώ, σε καμία περίπτωση δεν αποκαθιστά τους όρους θεμιτού ανταγωνισμού με τις ευρωπαϊκές και ελληνικές επιχειρήσεις», τονίζει ο ΕΣΑ.

Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι «το κρίσιμο ζητούμενο παραμένει η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ. Χωρίς αυτήν, η ανεξέλεγκτη εισβολή προϊόντων από τρίτες χώρες θα συνεχίσει να υπονομεύει την εγχώρια αγορά, οδηγώντας στο κλείσιμο, άνω του 50% των ελληνικών επιχειρήσεων. Χρειάζονται ουσιαστικοί δασμοί, σαφείς τεχνικές διασφαλίσεις και πραγματικοί έλεγχοι. Όχι ημίμετρα».

«Η αγορά δεν αντέχει άλλη καθυστέρηση. Η άμεση επιβολή δασμών από το πρώτο ευρώ, δεν είναι επιλογή, είναι μονόδρομος» τονίζει την ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
167
109
87
75
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo