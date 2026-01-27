ΕΝΑΟΝ EDA: Ομαλά προχωρούν πλέον οι διαδικασίες για το φυσικό αέριο στη Φλώρινα

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις νέες συνδέσεις φυσικού αερίου στη Φλώρινα παρείχε η ΕΝΑΟΝ EDA, με αφορμή ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή.

Όπως προκύπτει, στις αρχές Δεκεμβρίου είχαν υποβληθεί 5.245 αιτήσεις για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στη Φλώρινα. Εξ αυτών, οι 3.896 εγκρίθηκαν και για 3.347 έχουν υπογραφεί συμβάσεις σύνδεσης.

Παράλληλα, έχουν κατασκευαστεί 2.503 σημεία παράδοσης και τα 894 έχουν ενεργοποιηθεί. Από εκεί και πέρα, έχουν υποβληθεί 698 αιτήματα πληρωμής και μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν ολοκληρωθεί 37 πληρωμές συνολικής αξίας 160.400 ευρώ.

Πάντως, η ΕΝΑΟΝ σημειώνει ότι άλλες 102 πληρωμές επρόκειτο να ολοκληρωθούν ως τα τέλη του 2025. Τα υπόλοιπα 559 αιτήματα παρουσιάζουν θέμα με την οικονομική άδεια και εξετάζονται κατά προτεραιότητα, προσθέτει.

Η ΕΝΑΟΝ εκτιμά ότι πλέον τα προβλήματα που είχαν να κάνουν με την αντιστοίχιση οικοδομικής άδειας-διεύθυνσης ακινήτου, αλλά και τον Οδηγό της δράσης, έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.

Ως αποτέλεσμα, σήμερα η διαδικασία αξιολόγησης των αιτημάτων πληρωμής εξελίσσεται πλέον με ταχείς ρυθμούς. Οι πρώτες πληρωμές έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και η ροή πληρωμών συνεχίζεται καθημερινά. Αναμένεται σημαντικός αριθμός νέων φακέλων από τους αναδόχους εσωτερικών εγκαταστάσεων και τους δικαιούχους. Επίσης αναμένεται αυξημένος αριθμός αιτημάτων ενεργοποίησης σημείων παράδοσης και έκδοσης Αδειών Χρήσης Φυσικού Αερίου. Τέλος, δεν υφίσταται πλέον λόγος ανησυχίας ως προς «παύση ενεργοποιήσεων».

«Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου λειτουργεί αδιαλείπτως, οι ενεργοποιήσεις συνεχίζονται, και οι πληρωμές προχωρούν με ρυθμό που επιτρέπει την ομαλή εξυπηρέτηση των αναδόχων και των δικαιούχων», καταλήγει η ΕΝΑΟΝ.