Έπεσαν οι υπογραφές για την Avramar – Στην τελική ευθεία το σχέδιο εξυγίανσης

«Έπεσαν» οι υπογραφές με τις πιστώτριες τράπεζες για τις τελευταίες λεπτομέρειες της εξυγίανσης της Avramar, του μεγαλύτερου παραγωγού ψαριών στην Ευρώπη, σύμφωνα με κύκλους της αγοράς που γνωρίζουν το θέμα.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, ανοίγει ο δρόμος για την κατάθεση του φακέλου στο Πρωτοδικείο Αθηνών «το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025 ή και νωρίτερα, αν καταστεί δυνατό», όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές. Ωστόσο, η πορεία της Avramar δεν θεωρείται δεδομένη, καθώς ο βασικός μέτοχος Amerra διατηρεί τη δυνατότητα να παρέμβει στη διαδικασία εξυγίανσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι η Avramar δημιουργήθηκε το 2021 από τη συγχώνευση των ομίλων Νηρεύς, Σελόντα, Ανδρομέδα και Perseus, με μετόχους την αμερικανική Amerra και τη Mubadala από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είχε ως στόχο να εξελιχθεί σε ηγετικό ευρωπαϊκό παίκτη, αλλά την άνοιξη του 2023, η εταιρεία δήλωσε αδυναμία εξυπηρέτησης χρεών που ξεπερνούσαν τα 350 εκατ. ευρώ.

Σήμερα, η Amerra φαίνεται να αναζητά στήριξη από την καναδική Cooke Aquaculture, έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς ομίλους του κλάδου. Η Cooke είχε προτείνει το καλοκαίρι την εξαγορά των δανείων της Avramar, αρχικά στα 18 σεντς ανά ευρώ και στη συνέχεια στα 20 σεντς, με εξόφληση έως το τέλος του 2025.

Την ίδια στιγμή, η Amerra κατηγορείται για τους χειρισμούς που συνέβαλαν στη συσσώρευση χρεών. Οι συνολικές υποχρεώσεις της Avramar υπολογίζονται σήμερα κοντά στα 400 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 120 εκατ. είναι άμεσα απαιτητά. «Μέχρι στιγμής η Amerra δεν έχει προχωρήσει σε καμία ενέργεια. Περιμένουμε με αγωνία τις εξελίξεις», σχολιάζουν πηγές της αγοράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τα προβλήματα, οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι η εταιρεία μπορεί να σταθεί στα πόδια της για δύο βασικούς λόγους:

Δεν καταβάλλει τόκους και κεφάλαια, γεγονός που μειώνει τις πιέσεις Οι υψηλές τιμές ψαριών ενισχύουν την κερδοφορία και εξασφαλίζουν επαρκή ρευστότητα

Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται εξαιρετική σε επίπεδο τιμών για ολόκληρο τον κλάδο της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, με την τσιπούρα να διαμορφώνεται γύρω στα 6-6,5 ευρώ το κιλό και το λαβράκι να ξεπερνά τα 7 ευρώ. Οι τιμές κινούνται κατά 1,5-2 ευρώ υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, με την άνοδο να ενισχύει τη ρευστότητα και τις ταμειακές ροές.

Με βάση την τελευταία έκθεση της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) και τα στοιχεία του FAO, η Ελλάδα παραμένει πρωταγωνίστρια στην ευρωπαϊκή αγορά ιχθυοκαλλιέργειας, κατέχοντας την πρώτη θέση στην παραγωγή τσιπούρας και λαυρακιού. Η χώρα αντιπροσωπεύει το 23% του όγκου και το 25% της αξίας παραγωγής στην Ε.Ε., αφήνοντας πίσω Ισπανία και Ιταλία. Ως προς τον όγκο συνολικής υδατοκαλλιέργειας βρίσκεται στην τρίτη θέση, μετά την Ισπανία και τη Γαλλία, αλλά διατηρεί την πρώτη θέση σε αξία παραγωγής.