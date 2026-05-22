Λιανεμπόριο: Ο τζίρος το πρώτο τρίμηνο του 2026 μειώθηκε 16% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025

Σημαντική μείωση της τάξης του 16% είχαν στον τζίρο τους τα καταστήματα στο λιανεμπόριο το πρώτο τρίμηνο του 2026, συγκριτικά με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ενώ είδαν αύξηση κατά 3,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, όπως αναφέρουν στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή).

Σε δύσκολη θέση βρίσκονται οι επιχειρήσεις που δρουν στο λιανεμπόριο, όπως αναφέρουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δείχνουν ότι το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ο τζίρος τους κυμάνθηκε στα 17,11 δισ. ευρώ, ενώ το τέταρτο τρίμηνο του 2025 ο τζίρος έφτανε τα 20,36 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η εικόνα ήταν θετική σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 που ο τζίρος στο λιανεμπόριο είχε διαμορφωθεί στα 16,58 δισ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 5.8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2025, όπου είχε διαμορφωθεί σε 5.7 δισ. ευρώ και μείωση 25,3% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 7.8 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 είναι:

Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (12,1%).

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα (11,3%)

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών είναι:

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα (25,9%)

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (13%)

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών είναι:

Περιφέρεια Ηπείρου (5,4%)

Περιφέρεια Αττικής (4,4%)

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών είναι:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (1,5%)

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (1,5%)

Για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 είναι:

Περιφέρεια Αττικής (3,3%)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (3,3%)

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν μείωση στον κύκλο εργασιών είναι:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (0,7%)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (0,1%)

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε 9.58 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 9.47 δισ. ευρώ.

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε 4.4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 4.3 δισ. ευρώ.