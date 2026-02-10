Επιχειρήσεις

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πράσινο φως στην Αμβροσία για την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της 3P Salads 

Η συγκέντρωση αφορά τις σχετικές αγορές για κρύες σάλτσες («σως») ανά κανάλι πώλησης, αλμυρών αλειμμάτων ανά κανάλι πώλησης καθώς και την αγορά χονδρικής πώλησης τροφίμων
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού
Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία Αμβροσία επί της 3P Salads.

Σύμφωνα με ανακοίνωση (9.2.2026) της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η απόφαση για την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου ελήφθη κατά τη συνεδρίασή της σε τμήμα.

Η συγκέντρωση αφορά τις σχετικές αγορές για κρύες σάλτσες («σως») ανά κανάλι πώλησης (λιανική και HO.RE.CA.), αλμυρών αλειμμάτων ανά κανάλι πώλησης (λιανική και HO.RE.CA.) καθώς και την αγορά χονδρικής πώλησης τροφίμων (ειδών σουπερ μάρκετ).

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα μικρά μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και την, ως επί το πλείστον, δραστηριοποίησή τους σε διαφορετικά κανάλια εμπορίας έκρινε ότι η συναλλαγή παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011 δεν αναμένεται να επηρεάσει το επίπεδο ανταγωνισμού ή να οδηγήσει σε περιορισμό του στις υπό κρίση αγορές. Συνεπώς, όπως εκτιμά η επιτροπή, η υπό κρίση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά. 

Επιχειρήσεις
