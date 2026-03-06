Έρχεται στη Ελλάδα η Barry’s, αμερικανική αλυσίδα γυμναστηρίων

H Barry’s, αμερικανική αλυσίδα μπουτίκ γυμναστηρίων, έρχεται στην Ελλάδα από τον Τάιλερ ΜάκΜπεθ και την εταιρεία του Barry’s Greece, που ιδρύθηκε στο τέλος του 2024.

Η διεθνής αλυσίδα γυμναστηρίων Barry’s, με παρουσία σε 20 χώρες του κόσμου, έχει εντάξει πλέον και την Ελλάδα στον ιστότοπό της επιβεβαιώνοντας την επικείμενη άφιξή της.

Το πρώτο γυμναστήριο του αμερικανικού brand αναμένεται να ανοίξει στην οδό Όθωνος, στο κέντρο της Αθήνας, σε χώρο που αναπτύσσεται για να υποδεχθεί κοινό υψηλών απαιτήσεων. Τέτοιο είναι και το κοινό της αλυσίδας στο εξωτερικό, όπου ανάλογα με την περιοχή και τα στούντιο, σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο, οι συνδρομές φτάνουν και τα 255 με 500 δολάρια για ένα μηνιαίο πακέτο μαθημάτων.

Η Barry’s είναι γνωστή για την υψηλής έντασης προπόνηση, με συνεδρίες 50-60 λεπτών που συνδυάζουν καρδιοαναπνευστική άσκηση σε διάδρομο και ασκήσεις ενδυνάμωσης σε ένα κόκκινο φωτισμένο δωμάτιο που παραπέμπει σε νυχτερινό κέντρο, με στόχο ο ασκούμενος να καίει έως και 1.000 θερμίδες ανά μάθημα.

Η εταιρεία του Τάιλερ ΜακΜπέθ, συζύγου του Στέφανου Κασελάκη, που ιδρύθηκε με αρχικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ φέρνει στην Ελλάδα ένα επιχειρηματικό μοντέλο που αναπτύχθηκε στο Δυτικό Χόλιγουντ του Λος Άντζελες το 1998 από τους Μπάρι Τζέι, Τζον Μάμφορντ και Ρέιτσελ Μάμφορντ. Η εταιρεία άνοιξε το πρώτο της στούντιο εκτός Ηνωμένων Πολιτειών το 2011, όταν έκανε και το ντεμπούτο της στο Μπέργκεν της Νορβηγίας. Την ίδια χρονιά, η Barry’s άνοιξε το πρώτο της στούντιο στη Νέα Υόρκη και το 2013 επεκτάθηκε στο Λονδίνο.

Το 2015 απέκτησε την πλειοψηφία των μετοχών στην αλυσίδα η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων North Castle Partners, εξέλιξη που ευνόησε την περαιτέρω επέκταση σε πόλεις όπως Τορόντο, Μιλάνο, Στοκχόλμη, Σίδνεϊ και Ντουμπάι. Από πέρυσι τον Ιανουάριο η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Princeton Equity Group έγινε ο επόμενος στρατηγικός εταίρος της Barry’s.