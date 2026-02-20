ΕΤΑΔ: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την αξιοποίηση του «Ξενία Βυτίνας»

Στην αξιοποίηση ακόμη ενός ιστορικού ξενοδοχείου, του «Ξενία Βυτίνας» στην Αρκαδία, προχωρά η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

Συγκεκριμένα, η ΕΤΑΔ εκκινεί τη διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού (e-auction), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του «Ξενία Βυτίνας» για 40 χρόνια με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον δέκα χρόνια. Εντός του ακινήτου, συνολικής έκτασης 36.638 τ.μ., υφίσταται μη λειτουργούν ξενοδοχείο συνολικής επιφάνειας 1.315,93 τ.μ., καθώς και υπόγειος χώρος 61,65 τ.μ., με δυναμικότητα 20 δίκλινων δωματίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Ξενία Βυτίνας» κατασκευάστηκε το 1961 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Κώστα Μπίτσιου και το 2008 χαρακτηρίστηκε ως μνημείο από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό καλούνται να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα και να εγγραφούν, ώστε να λάβουν όλες τις σχετικές πληροφορίες. Προθεσμία υποβολής του Φακέλου Δικαιολογητικών ορίζεται η Τρίτη, 31/3/2026, στις 14:00, στα γραφεία της ΕΤΑΔ.