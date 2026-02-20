Επιχειρήσεις

ΕΤΑΔ: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την αξιοποίηση του «Ξενία Βυτίνας»

Προβλέπεται η μακροχρόνια εκμίσθωση του ακινήτου που στεγάζει το ιστορικό πρώην ξενοδοχείο
Vitina village in Peloponnese, Greece
Vitina village in Peloponnese, Greece

Στην αξιοποίηση ακόμη ενός ιστορικού ξενοδοχείου, του «Ξενία Βυτίνας» στην Αρκαδία, προχωρά η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

Συγκεκριμένα, η ΕΤΑΔ εκκινεί τη διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού (e-auction), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του «Ξενία Βυτίνας» για 40 χρόνια με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον δέκα χρόνια. Εντός του ακινήτου, συνολικής έκτασης 36.638 τ.μ., υφίσταται μη λειτουργούν ξενοδοχείο συνολικής επιφάνειας 1.315,93 τ.μ., καθώς και υπόγειος χώρος 61,65 τ.μ., με δυναμικότητα 20 δίκλινων δωματίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Ξενία Βυτίνας» κατασκευάστηκε το 1961 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Κώστα Μπίτσιου και το 2008 χαρακτηρίστηκε ως μνημείο από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό καλούνται να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα και να εγγραφούν, ώστε να λάβουν όλες τις σχετικές πληροφορίες. Προθεσμία υποβολής του Φακέλου Δικαιολογητικών ορίζεται η Τρίτη, 31/3/2026, στις 14:00, στα γραφεία της ΕΤΑΔ. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
318
202
135
110
80
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo