ΕΤΑΔ: Οι προτεραιότητες του 2026 – Τα μεγάλα έργα και οι διαγωνισμοί που έρχονται

Η νέα χρονιά θα είναι κομβική για την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), καθώς αναμένονται σημαντικές προκηρύξεις, ωριμάνσεις έργων και η ολοκλήρωση ενός μεγάλου μέρους του εταιρικού μετασχηματισμού. Εντός του μήνα αναμένονται και τα πρώτα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος ελέγχου 1.000 ακινήτων.

Σημειώνεται ότι η ΕΤΑΔ, θυγατρική του Υπερταμείου που διαχειρίζεται 71.000 ακίνητα του ελληνικού Δημοσίου, έχει θέσει σε εφαρμογή το μεγαλύτερο πρόγραμμα τεχνικού και νομικού ελέγχου που έχει υλοποιήσει ποτέ, με στόχο τη δημιουργία μιας καθαρής εικόνας για το πραγματικό χαρτοφυλάκιο του Δημοσίου και την οργανωμένη αξιοποίησή του.

Ο πρώτος κύκλος αφορά 36.000 εγγραφές, από τις οποίες περισσότερα από 3.000 ακίνητα είναι ήδη κατοχυρωμένα στα βιβλία της εταιρείας. Από το σύνολο αυτό, θα αποτιμηθούν 6.500 ακίνητα σε πρώτη φάση, ενώ περίπου 1.000 εκτιμάται ότι θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν μέσα σε ένα διάστημα διετίας.

Αρχικά, η ΕΤΑΔ είχε σχεδιάσει να αναθέσει τον τεχνικό και νομικό έλεγχο των 1.000 ακινήτων σε έναν μόνο ανάδοχο. Όμως, αποφάσισε ότι είναι καλύτερο να συμμετέχουν και οι εννέα ανάδοχοι του έργου, δίνοντας στον καθένα περίπου 100 ακίνητα προς εξέταση. Με τον τρόπο αυτό θα προκύψουν εννέα διαφορετικές αναφορές, επιτρέποντας συγκριτική αξιολόγηση των ευρημάτων και καλύτερη κατανόηση των δυσκολιών που ενδέχεται να εμφανιστούν.

Η ομάδα που έχει την ευθύνη για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση του μεγάλου έργου απαρτίζεται από το σχήμα McKinsey & Company και 8G Capital Partners, ενώ οι ενώσεις εταιρειών που έχουν προεπιλεγεί μέσω της συμφωνίας – πλαίσιο είναι οι:

Ένωση εταιριών «AMERICAN APPRAISAL (HELLAS) LIMITED» – «DBC DIADIKASIA S.A.» – «LAMNIDIS LAW» – «A. PETROPOULOS & ASSOCIATES», «Alpha Real Estate Services Α.Ε.», «CERVED ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», «Colliers Greece», Ένωση εταιρειών «GLP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» – «ΙΡΙΣ Ο.Ε.» – «Ε. Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «Hill International NV» – «AURA REE GREECE LLC» – «Ε. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» – «ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – ΒΟΤΤΟΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Ένωση εταιρειών «QUALCO REAL ESTATE LTD» – «ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» – «QUALCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας», Ένωση εταιρειών «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – MTC – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» – «Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ν.Υ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» – «ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.» – «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΡΟΪΚΟΣ Α.Ε.».

Τα έργα που μπαίνουν σε τροχιά το 2026 – Στόχοι της ΕΤΑΔ

Εντός του μήνα αναμένονται οι δεσμευτικές προσφορές για την Ακτή Βουλιαγμένης, έναν από τους σημαντικότερους διαγωνισμούς της ΕΤΑΔ, με στόχο την ανάδειξη αναδόχου στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί ότι η πλαζ θα παραμείνει προσβάσιμη στο κοινό και δεν θα μετατραπεί σε χώρο υψηλής τιμολόγησης ή νυχτερινής διασκέδασης.

Την ίδια στιγμή, προχωρούν ενεργοποιήσεις ακινήτων σε όλη τη χώρα. Ήδη παραχωρήθηκαν τα ακίνητα στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου και στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, ενώ ακολουθούν και άλλα έργα.

Στις προτεραιότητες της ΕΤΑΔ για το 2026 εντάσσεται η ολοκλήρωση των μελετών και των αδειοδοτήσεων για το Κυβερνείο, το γνωστό Παλατάκι της Θεσσαλονίκης, ώστε προς τα τέλη της χρονιάς ή στις αρχές του 2027 να μπορεί να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την αποκατάστασή του.

Παράλληλα, ενεργοποιείται εκ νέου το μεγάλο project του Αχιλλείου στην Κέρκυρα, το οποίο είχε μείνει σε εκκρεμότητα μετά την αποχώρηση του εργολάβου. Έχοντας ολοκληρώσει τις μελέτες για το έργο, η ΕΤΑΔ στοχεύει μέσα στο 2026 να δημοπρατηθεί διαγωνισμός, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη αξιοποίηση του ιστορικού ακινήτου.

Στα σημαντικά έργα της χρονιάς συγκαταλέγονται και τα Σπήλαια Διρού στην Πελοπόννησο, όπου η εταιρεία επιδιώκει έως το 2026 να έχει ολοκληρώσει ένα μεγάλο μέρος της διαδικασίας αποκατάστασης.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις που απαιτούν χρόνο ωρίμανσης και σύνθετες αδειοδοτικές διαδικασίες. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι Ιαματικές Πηγές, για τις οποίες υλοποιείται πλήρης καταγραφή, καθώς και οι Αλυκές Αναβύσσου, ένα περιβαλλοντικά ευαίσθητο ακίνητο που απαιτεί τουλάχιστον τριετή περίοδο ωρίμανσης.

Όσον αφορά το κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά, το Υπερταμείο και η ΕΤΑΔ ετοιμάζονται να υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) για την ανακαίνισή του, με στόχο να φιλοξενήσει αγώνες από την ερχόμενη άνοιξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση προέρχεται από χορηγία προς την ΕΟΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Υιοθετήστε μία Αθλητική Εγκατάσταση».

Η επόμενη μέρα για τα Ξενία της ΕΤΑΔ

Από τα 29 Ξενία που διαχειρίζεται σήμερα η ΕΤΑΔ, τα πιο ώριμα προς αξιοποίηση είναι αυτά της Δράμας, της Κοζάνης και της Κομοτηνής, τα οποία αναμένεται να αξιοποιηθούν σταδιακά μέσα στο νέο έτος, καθώς οι διαδικασίες αξιολόγησης και προετοιμασίας τους προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η ωρίμανση του Ξενία Ηγουμενίτσας, με την εταιρεία να εξετάζει διεξοδικά τις παλαιότερες παραχωρήσεις, ώστε να διαπιστωθεί εάν τηρούνται πλήρως οι όροι των συμβάσεων. Με τη σημερινή παραχώρηση να λήγει το καλοκαίρι του 2027, η ΕΤΑΔ στοχεύει στο να ολοκληρωθεί εγκαίρως η προετοιμασία, ώστε ο διαγωνισμός να μπορεί να προκηρυχθεί αμέσως μετά. Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τα πρώτα μηνύματα να δείχνουν σημαντική κινητικότητα από επενδυτές και να προδιαγράφουν έναν ισχυρό διαγωνισμό, σύμφωνα με πηγές της αγοράς.

Αντίθετη εικόνα παρουσιάζει το Ξενία της Άνδρου, το οποίο βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση και παραμένει χωρίς επενδυτικό ενδιαφέρον. Δεδομένης της κατάστασης, η ΕΤΑΔ έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε συμφωνία παραχώρησης με τον Δήμο για την αναβίωση και αξιοποίηση του χώρου μέσα από μια νέα λύση.

Νέο στρατηγικό πλάνο και ισχυρές οικονομικές επιδόσεις

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, το 2026 θα αποτελέσει και χρονιά ολοκλήρωσης σημαντικού μέρους του εταιρικού μετασχηματισμού της ΕΤΑΔ. Η εταιρεία επενδύει στον μετασχηματισμό της, έτσι ώστε να καταστεί η πιο σύγχρονη εταιρεία διαχείρισης ακινήτων του Δημοσίου και να διευκολύνει ουσιαστικά το έργο των εργαζομένων της.

Για πρώτη φορά, η εταιρεία θα λειτουργήσει με τριετές στρατηγικό πλάνο, θα αναμορφώσει την οργανωτική της δομή και θα ψηφιοποιήσει τις υπηρεσίες της.

Κύκλοι της αγοράς υπογραμμίζουν ότι η εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας παραμένει θετική, με το 2024 να κλείνει με εξαιρετικές επιδόσεις και το 2025 να εξελίσσεται, επίσης, ανοδικά, εκτιμώμενο να κλείσει σε υψηλά επίπεδα.

Υπενθυμίζεται ότι τα λειτουργικά έσοδα της ΕΤΑΔ ανήλθαν στα 68,8 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ το EBITDA σχεδόν διπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 25 εκατ. ευρώ.