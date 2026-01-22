Εθνική Ασφαλιστική: Έτος σταθεροποίησης το 2026 μετά τον ριζικό μετασχηματισμό 

Μετά την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που σηματοδότησε την ένταξη της Εθνικής Ασφαλιστικής στον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, το 2026 αναμένεται ως ένα έτος σταθεροποίησης και προώθησης του ριζικού μετασχηματισμού της εταιρείας, όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, Δημήτρης Μαζαράκης, σε συνάντηση με δημοσιογράφους.

Μίλησε για τον ριζικό μετασχηματισμό της εταιρείας, με έμφαση στην τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και τη βιώσιμη ανάπτυξη και σημείωσε ότι στόχος είναι η Εθνική Ασφαλιστική να καταλάβει την πρώτη θέση στην παραγωγή ασφαλίστρων συνολικά και σε κάθε κλάδο ξεχωριστά, εκτός από τον κλάδο αυτοκινήτου, όπου πάντως προτίθεται να αυξήσει το μερίδιο αγοράς λόγω των ιδιαίτερων προκλήσεων που παρουσιάζει, όπως οι υψηλές ζημίες.

Ο κ. Μαζαράκης προσδιόρισε ως βασικούς άξονες στρατηγικής, μετά την απόκτηση της εταιρείας από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, την ενίσχυση της τεχνολογίας, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την υποστήριξη των φυσικών δικτύων πωλήσεων, το bancassurance και την αποδοτικότητα των επενδύσεων.

Αναφορικά με τα ισόβια συμβόλαια υγείας, τόνισε πως το ζήτημα δεν μπορεί να λυθεί αποσπασματικά ή αποκλειστικά από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Απαιτείται εθνική στρατηγική με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων – κράτους, ασφαλιστικών, γιατρών, νοσοκομείων και φαρμακευτικών εταιρειών.

Ο κ. Μαζαράκης επισημαίνει τις στρεβλώσεις του συστήματος, όπως η φορολογία ασφαλίστρων, ο ΦΠΑ που επιβαρύνει τους πελάτες, καθώς και η απουσία ενιαίων συμφωνιών νοσηλείας. Αναφέρθηκε επίσης στη στασιμότητα της συζήτησης για τα DRGs στην Ελλάδα, σε αντίθεση με χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου το μέτρο εφαρμόστηκε μέσα σε δύο χρόνια.

Μεταξύ των προτάσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής περιλαμβάνονται η δημιουργία μιας κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας, παρόμοιας με αυτήν της ΑΑΔΕ, όπου θα είναι συνδεδεμένοι όλοι οι πάροχοι υγείας, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για έλεγχο και διαφάνεια. Προτείνεται επίσης η καθιέρωση κλειστού προϋπολογισμού για τα 270.000 ισόβια συμβόλαια όλων των ασφαλιστικών εταιρειών, ώστε να ελεγχθούν οι αυξήσεις κόστους.

Οι αυξήσεις στα συμβόλαια

Η εταιρεία ανακοίνωσε μεσοσταθμική αύξηση 6,8% σε όλα τα ισόβια συμβόλαια που ανανεώνονται το πρώτο εξάμηνο του 2026. Για το δεύτερο εξάμηνο, οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη του κόστους της υγείας. Στα ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια, οι τιμαριθμικές αυξήσεις δεν αναμένεται να ξεπεράσουν το 3%, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω ηλικίας και πληθωρισμού υπηρεσιών υγείας, ενδέχεται να είναι υψηλότερες.

Τέλος, ο κ. Μαζαράκης υπογράμμισε τη σημασία της μετάβασης από το CVC στην Τράπεζα Πειραιώς, τονίζοντας ότι αυτή προσφέρει σταθερότητα, πρόσβαση σε ευρύτερο οικοσύστημα, δυνατότητες οικονομιών κλίμακας και ενισχυμένη εμπορική παρουσία για την Εθνική Ασφαλιστική.