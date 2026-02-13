Εθνική Τράπεζα: Αναβαθμίστηκε σε BBB+ από τον οίκο αξιολόγησης Scope Ratings – Η υψηλότερη στην Ελλάδα

Την υψηλότερη αξιολόγηση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα απέσπασε η Εθνική Τράπεζα από τον γερμανικό οίκο αξιολόγησης, Scope Ratings.

Ο οίκος αξιολόγησης αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Εθνικής Τράπεζας σε BBB+, τοποθετώντας την μία βαθμίδα πάνω από το αξιόχρεο της Ελλάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει η τράπεζα σε ανακοίνωσή της, η αξιολόγηση της ΕΤΕ αντανακλά τον ισχυρό ισολογισμό και την ανθεκτική κερδοφορία της, τα υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα, καθώς και τη ισχυρή χρηματοδοτική θέση και ρευστότητα της Τράπεζας.

Η απόφαση της ΕΤΕ να συνεργαστεί με τον οίκο Scope, που αποτελεί έναν εγκεκριμένο ευρωπαϊκό οίκο αξιολόγησης αναφορικά με τις πράξεις αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ, συμβάλλει στην ενδυνάμωση και διαφοροποίηση του αξιολογικού προφίλ της, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Τράπεζας στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.