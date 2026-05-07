Coca-Cola HBC: Καλό ξεκίνημα το 2026 με αύξηση πωλήσεων 11,6% στο α’ τρίμηνο – Οι επιδόσεις στην Ελλάδα

Αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 11,6% σε οργανική βάση παρουσίασε ο όμιλος Coca-Cola HBC AG στο α’ τρίμηνο, με τους ισχυρούς όγκους να δίνουν ώθηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση αποτελεσμάτων της Coca-Cola HBC AG, ειδικά στην ελληνική αγορά ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό. Στα ανθρακούχα αναψυκτικά ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό, με ισχυρή διψήφια αύξηση στην Coke Zero και

στα ανθρακούχα αναψυκτικά για ενήλικες. Τα ποτά ενέργειας σημείωσαν ισχυρή διψήφια αύξηση και ο καφές σημείωσε αύξηση στο μέσο επίπεδο του εύρους 10%-20%. Στα μη ανθρακούχα αναψυκτικά σημειώθηκε μεσαία μονοψήφια αύξηση, κυρίως χάρη στα εμφιαλωμένα νερά, τους χυμούς και τα ποτά για αθλούμενους.

Η Coca-Cola HBC παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Στις 26 Μαρτίου εκδόθηκαν επιτυχώς ομόλογα για την κάλυψη του χρηματικού τιμήματος της εξαγοράς ύψους 1,4 δισ. ευρώ ενώ έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα από τις κατά τόπους αρχές ανταγωνισμού, τέσσερις από τις έξι εγκρίσεις που απαιτούνται.

Αναφορικά με τις οικονομικές επιδόσεις του ομίλου στο α’ τρίμηνο σημειώνεται ότι ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 9,6% σε οργανική βάση, με τους όγκους πωλήσεων στα ανθρακούχα αναψυκτικά να σημειώνουν αύξηση κατά 9,4% και στα ποτά ενέργειας κατά 27%.

Τα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 1,8% σε οργανική βάση και τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12% σε δημοσιευμένη βάση, λόγω της ισχυρής οργανικής αύξησης και του μικρού οφέλους από συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής των αποτελεσμάτων στο νόμισμα αναφοράς του ομίλου.

Επίσης, καταγράφηκε αύξηση του μεριδίου αγοράς σε αξία κατά 110 μονάδες βάσης στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα αναψυκτικά από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα.

Την ίδια στιγμή καταγράφηκε, αύξηση του όγκου πωλήσεων και των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, με ιδιαίτερα καλές επιδόσεις στις αναδυόμενες αγορές. Στις αναπτυγμένες αγορές, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,3% σε οργανική βάση, ενώ καταγράφηκαν ανθεκτικές επιδόσεις στους όγκους πωλήσεων και συγκρατημένη αύξηση των εσόδων ανά κιβώτιο, εν μέρει λόγω διαφορετικού χρονισμού. Στις αναπτυσσόμενες αγορές, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10,3% σε οργανική βάση, λόγω της σημαντικής αύξησης του όγκου πωλήσεων και της αύξησης των εσόδων ανά κιβώτιο. Στις αναδυόμενες αγορές, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 15% σε οργανική βάση, κυρίως λόγω της ισχυρής αύξησης του όγκου πωλήσεων, ιδιαίτερα στην Αφρική.

Ο Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε: «Ξεκινήσαμε καλά την χρονιά, με αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση κατά 11,6% και συνεχιζόμενη αύξηση των μεριδίων αγοράς, αντικατοπτρίζοντας την υψηλή ποιότητα των αποτελεσμάτων μας παρά τις μακροοικονομικές προκλήσεις. Η ισχυρή υποκείμενη αύξηση του όγκου πωλήσεων ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις μας και ενισχύθηκε περαιτέρω με τις επιπλέον ημέρες πωλήσεων της περιόδου. Κάναμε πρόοδο ως προς την υλοποίηση της στρατηγικής μας, επενδύοντας στα προϊόντα 24/7 κατανάλωσης, υλοποιώντας εκστρατείες ‘‘Coke and Meals” σε όλες τις αγορές μας και κυκλοφορώντας καινοτόμα προϊόντα Monster και Powerade. Επίσης, συνεχίζουμε να επενδύουμε στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας, οι οποίες επέτρεψαν την ισχυρή εξατομικευμένη υλοποίηση της στρατηγικής μας σε όλες τις αγορές. Η βιωσιμότητα παραμένει στον πυρήνα της στρατηγικής μας και είμαστε ικανοποιημένοι που τα επιτεύγματά μας αναγνωρίστηκαν περαιτέρω, καθώς ανακηρυχθήκαμε για ένατη φορά ως η πιο βιώσιμη εταιρεία ποτών παγκοσμίως στους δείκτες Dow Jones Best-in-Class.

Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα του γεωπολιτικού και μακροοικονομικού περιβάλλοντος, παραμένουμε πεπεισμένοι ότι το χαρτοφυλάκιο, οι δυνατότητες και οι άνθρωποί μας, μάς δίνουν τη δυνατότητα να κερδίσουμε στην αγορά και επιβεβαιώνουμε τις χρηματοοικονομικές μας κατευθύνσεις για το 2026. Ευχαριστούμε τις ομάδες μας, τους πελάτες μας, τηνThe Coca-Cola Company και όλους τους συνεργάτες μας για την συνεχή υποστήριξή τους».