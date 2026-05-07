METLEN: Έσοδα 2 δισ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2026 – Οι σημαντικές συνεργασίες

Η METLEN κατέγραψε ένα ισχυρό ξεκίνημα για το έτος, με τα έσοδα του πρώτου τριμήνου του 2026 να ανέρχονται στο πόσο των 2,05 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 37% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα αυξημένα έσοδα αντανακλούν τη σταθερή δυναμική της METLEN στους Κλάδους Ενέργειας, Μετάλλων και Υποδομών, σε συνδυασμό με τη σταθερή υλοποίηση του στρατηγικού επενδυτικού της προγράμματος, όπως τονίζει η εταιρεία στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο κλάδος της ενέργειας

Οι πρώτες αλλαγές αφορούν στον κλάδο της ενέργειας, ο οποίος απλοποιείται σε δύο επιχειρηματικές γραμμές:

Fully Integrated Utility: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και προμήθεια λιανικής, προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και προμήθεια λιανικής, προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου Renewables, Storage & Energy Transition Platform (M RESET): χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ, asset rotation, ανάπτυξη αποθήκευσης, δίκτυα και data centers, ενώ οι δραστηριότητες της MPP ενσωματώνονται πλέον στην νέα αυτή πλατφόρμα.

Το χαρτοφυλάκιο αποθήκευσης ανέρχεται πλέον σε περίπου 2GW, σε Ελλάδα και διεθνείς αγορές, μετά και τις στρατηγικές συμφωνίες με τον όμιλο ΔΕΗ και τον όμιλο Τσάκου. Η METLEN υπέγραψε ακόμα, Memorandum of Understanding (MoU) με τη Shell για την προμήθεια έως 1 bcm ετησίως την περίοδο 2027–2031, ενώ το χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών 283MW στο Ηνωμένο Βασίλειο πωλήθηκε στο πλαίσιο του Asset Rotation Model.

Ο κλάδος των μετάλλων

Η METLEN αναδιοργάνωσε, επίσης, τον κλάδο μετάλλων σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες, επανατοποθετώντας τον σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή πλατφόρμα στρατηγικών υλικών και βιομηχανικών τεχνολογιών:

Vertical Aluminium Value Chain

Κρίσιμες Πρώτες Ύλες και Κυκλικά Μέταλλα

M Technologies (άμυνα και βιομηχανικές εφαρμογές)

Προχώρησε το επενδυτικό πρόγραμμα σε βωξίτη και αλουμίνιο, περιλαμβάνοντας την πρώτη βιομηχανική μονάδα παραγωγής γαλλίου στην Ευρώπη. Η αρχική παραγωγή αναμένεται το 2027, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον από ΗΠΑ, Ιαπωνία και Ευρώπη, με συμφωνίες διάθεσης (offtake) να αναμένονται σύντομα.

Οι λειτουργικές μονάδες ανέρχονται πλέον σε έξι, με τους αρχικούς στόχους να προχωρούν ταχύτερα, υποστηρίζοντας την αυξανόμενη ζήτηση για αμυντικά συστήματα. Ταυτόχρονα, ενισχύθηκε η συνεργασία με τη Naval Group, με παραδόσεις εξοπλισμού για το πρόγραμμα φρεγατών FDI και νέα συμφωνία συνεργασίας για έργα υποβρυχίων και πλοίων επιφανείας.

Ο κλάδος των υποδομών

Στον τομέα των υποδομών η METLEN προχώρησε σε σημαντικές συμφωνίες:

Συμμετοχή με ποσοστό 24% στο έργο «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ)»

Η ΜΕΤΚΑ υπέγραψε την κατασκευή του συγκροτήματος Καζίνο και Ξενοδοχείου στο Μαρούσι και το Μουσείο Ολοκαυτώματος στην Θεσσαλονίκη

Κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος στο έργο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, ο Κλάδος Υποδομών και Παραχωρήσεων συνεχίζει να αποδίδει σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης για κερδοφορία και ανάπτυξη, σχεδόν διπλασιάζοντας τον κύκλο εργασιών του στο Α’ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με όλα τα έργα να προχωρούν ομαλά και εντός χρονοδιαγράμματος.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman, δήλωσε: «Η METLEN ξεκίνησε το 2026 με ισχυρή δυναμική σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς

της. Οι σταθερές επενδύσεις μας στην ενεργειακή μετάβαση, τις κρίσιμες πρώτες ύλες και την άμυνα, σε συνδυασμό με την πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας, τοποθετούν την Εταιρεία σε ισχυρή θέση, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα βιώσιμη ανάπτυξη».