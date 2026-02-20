Eurobank: Στρατηγική συνεργασία με Fairfax για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία προχωρούν η Eurobank και η Fairfax Digital Services για την ανάπτυξη ενός κλιμακούμενου λειτουργικού μοντέλου βασισμένου στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με στόχο τη διασύνδεση Ευρώπης και Ινδίας και την ενίσχυση της τεχνολογικής και επιχειρησιακής τους συνεργασίας.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτυπώνεται και στη συμμετοχή της Eurobank στο India AI Impact Summit 2026 στο Νέο Δελχί, ένα κορυφαίο διεθνές φόρουμ για την τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο συμμετέχουν ηγέτες όπως ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ινδίας στον παγκόσμιο ψηφιακό μετασχηματισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της παρουσίας στη χώρα, η Eurobank ετοιμάζεται να λειτουργήσει γραφείο αντιπροσωπείας στην Ινδία, με την έναρξη να αναμένεται τον Μάρτιο του 2026, ενώ συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς συνεργασίες και διαλόγους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, η τράπεζα αναπτύσσει ένα σύγχρονο «AI Factory» και προχωρά στη δημιουργία ενός «Digital Brain» σε συνεργασία με διεθνείς ομίλους, ενσωματώνοντας λύσεις τεχνητής νοημοσύνης στον πυρήνα των λειτουργιών της, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και τη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη.

Η στρατηγική αυτή ενισχύεται από τη δημιουργία Global Delivery Center στην Ινδία και την ανάπτυξη συνεργασιών με κορυφαίους τεχνολογικούς οργανισμούς, ενώ εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ινδίας, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας, των επενδύσεων και της ψηφιακής οικονομίας.