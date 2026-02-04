Επιχειρήσεις

ΕΧΑΕ: Απέκτησε επιπλέον 20% στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

Στο 41% η συνολική συμμετοχή της ΕΧΑΕ στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας
Το κτίριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Με 41% συνολική συμμετοχή καθίσταται το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΕΧΑΕ) στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (EnExGroup).

Όπως ανακοίνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών απέκτησε επιπλέον 20% στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, με το ποσοστό του να ανέρχεται στο 41%.

Η ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών:

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι απέκτησε επιπλέον 20% συμμετοχή στην Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε., αυξάνοντας τη συνολική συμμετοχή της από 21% σε 41%.

Το τίμημα για την εξαγορά ανήλθε σε 7,3 εκατομμύρια ευρώ».

