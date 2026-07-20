Επιχειρήσεις

AKTOR: Νέα σύμβαση με την Qatar Airways ύψους 132 εκατ. ευρώ για το αεροδρόμιο του Κατάρ

Στο έργο θα απασχοληθούν συνολικά περίπου 900 άτομα
AKTOR: Νέα σύμβαση με την Qatar Airways ύψους 132 εκατ. ευρώ για το αεροδρόμιο του Κατάρ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μια νέα σημαντική επίδοση πέτυχε ο Όμιλος AKTOR εξασφαλίζοντας από την Qatar Airways σύμβαση ύψους 132 εκατ. ευρώ για την διαχείριση εγκαταστάσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Hamad στο Κατάρ.

Ο Όμιλος AKTOR ανακοίνωσε σήμερα (20.7.2026) ότι εξασφάλισε από την Qatar Airways μία νέα σύμβαση ύψους 132 εκατ. ευρώ και διάρκειας 5 ετών, για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων των αεροπορικών υποδομών του Διεθνούς Αερολιμένα Hamad, στη Ντόχα του Κατάρ.

Συγκεκριμένα η AKTOR Qatar, θυγατρική του Ομίλου AKTOR, θα αναλάβει το έργο της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας στο σύμπλεγμα των κτιρίων διαχείρισης εμπορευματικών φορτίων του διεθνούς αερολιμένα (Cargo Complex), το οποίο αποτελείται από 12 κτίρια.

Επίσης, όπως αναφέρεται, θα αναλάβει τη συντήρηση των κύριων υποδομών του αεροδρομίου (κτιριακά, περιβαλλοντικά, ενεργειακά, κτλ.). Στη σύμβαση συμπεριλαμβάνονται η παροχή τεχνικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες καθαρισμού και ασφαλείας, η προμήθεια υλικών, η χρήση υπεργολάβων και η διαθεσιμότητα των οχημάτων και μηχανημάτων. Στο έργο θα απασχοληθούν συνολικά περίπου 900 άτομα.

Ο Όμιλος AKTOR διαθέτει ισχυρή παρουσία στο Κατάρ στον τομέα της Διαχείρισης Εγκαταστάσεων και συμμετέχει σε σημαντικά σχετικά έργα στο Διεθνή Αερολιμένα Hamad εδώ και πολλά χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διεθνής Αερολιμένας Hamad καταλαμβάνει έκταση 22 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Ο Κύριος Αεροσταθμός αποτελεί το μεγαλύτερο κτίριο στη Ντόχα, ενώ ο χώρος συντήρησης αεροσκαφών, ο οποίος κατασκευάστηκε από τον Όμιλο AKTOR στο παρελθόν, λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος συντήρησης για τον διεθνή στόλο της Qatar Airways και διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα υπόστεγα με ελεύθερο άνοιγμα στον κόσμο.

Να σημειωθεί ότι σήμερα άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της εταιρείας, διαδικασία που θα είναι σε εξέλιξη έως την Τετάρτη (22.7.2026).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
68
65
63
60
56
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo