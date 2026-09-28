Fais Group: «Άλμα» 125% στα καθαρά κέρδη το α΄ εξάμηνο – Στα 103 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις

Την ίδια περίοδο, το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε στα 43,5 εκατ. ευρώ, από 36 εκατ. ευρώ , ενώ το προσαρμοσμένο κεφάλαιο κίνησης, χωρίς την επίδραση του IFRS 16 , διαμορφώθηκε στα 54,7 εκατ. ευρώ, έναντι 47 εκατ. ευρώ .

Παράλληλα, το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε στο 46,2%, έναντι 45,6% το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Σημαντική βελτίωση παρουσίασε η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, καθώς ο καθαρός δανεισμός περιορίστηκε στα 47 εκατ. ευρώ, από 64,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, καταγράφοντας μείωση 17,5 εκατ. ευρώ .

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Fais Group, οι ενοποιημένες πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά περίπου 3% , φτάνοντας τα 103 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν επίσης κατά 3%, στα 18 εκατ. ευρώ , από 17,5 εκατ. ευρώ.

Αύξηση 125% στα καθαρά κέρδη κατέγραψε ο Όμιλος Φάις ( Fais Group) το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα κέρδη μετά από φόρους να διαμορφώνονται στα 7,48 εκατ. ευρώ, έναντι 3,33 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 , με την πώληση ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη, έναντι τιμήματος 28,3 εκατ. ευρώ να συμβάλει σε αυτό το έκτακτο κέρδος 3,68 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο όμιλος συνέχισε την επέκταση του δικτύου του, ανοίγοντας τέσσερα νέα καταστήματα κατά το πρώτο εξάμηνο. Συνολικά, διαθέτει 145 σημεία πώλησης σε πέντε χώρες, εκ των οποίων 135 φυσικά καταστήματα και σημεία shop-in-shop και 10 ηλεκτρονικά καταστήματα.

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Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου ανήλθαν σε περίπου 5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο, με τις επενδύσεις να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανακαίνιση του καταστήματος MANGO στο River West, επιφάνειας περίπου 1.000 τ.μ., και του καταστήματος Ferragamo στη Σταδίου.

Μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου ενέκρινε μικτό μέρισμα 0,155 ευρώ ανά μετοχή, με δυνατότητα επανεπένδυσης του 50% σε νέες μετοχές, καθώς και επιστροφή κεφαλαίου 0,11 ευρώ ανά μετοχή.

Η επιστροφή κεφαλαίου, συνολικού ύψους 5,02 εκατ. ευρώ, πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, ενώ στις 4 Αυγούστου ολοκληρώθηκε η καταβολή μερίσματος 4,24 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση του ποσού που επανεπενδύθηκε.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα επανεπένδυσης ανήλθε στο 77,2%, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι η συνολική απόδοση για τους μετόχους που δεν συμμετείχαν διαμορφώθηκε σε περίπου 7%, έναντι μέσης μερισματικής απόδοσης 4,4% για την αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, βάσει των οικονομικών καταστάσεων του 2025.

Οι προοπτικές και οι πιέσεις στο λειτουργικό κόστος

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Λού Φάις, και ο διευθύνων σύμβουλος, Σαμ Φάις, επισήμαναν ότι η αύξηση των πωλήσεων και η βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους συνοδεύτηκαν από ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης και μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Παράλληλα, σημείωσαν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος προσωπικού, ενέργειας, μισθώσεων και μεταφορών εξακολουθούν να επιβαρύνουν τη λειτουργία του ομίλου, όπως και οι δαπάνες για το άνοιγμα νέων καταστημάτων και την ανακαίνιση υφιστάμενων.

Η διοίκηση εκτιμά ότι οι επενδύσεις αυτές θα ενισχύσουν τις πωλήσεις και την κερδοφορία το επόμενο διάστημα. Στις προτεραιότητες του ομίλου παραμένουν η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου λιανικής, η γεωγραφική επέκταση, η διεύρυνση των συνεργασιών με διεθνείς οίκους και η συνέχιση των εταιρικών μετασχηματισμών, με στόχο την απλούστευση της δομής του και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.