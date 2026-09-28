Η ΑΒ εγκαινίασε νέο data center στην Ελευσίνα – Ικανοποίηση Λαβίδα για τον τζίρο 2 δισ. ευρώ του 2025, με αύξηση 3,5%

Η ΑΒ Βασιλόπουλος εγκαινίασε την Δευτέρα (28.9.2026) το νέο data center της στην Ελευσίνα, ενισχύοντας περαιτέρω τις υποδομές της, ενώ στα εγκαίνια ξεχώρισε η παρουσία της Πρέσβειρας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών στην Ελλάδα, Α.Ε. κας Barbara van Hellemond.

Το νέο data center της ΑΒ Βασιλόπουλος στην Ελευσίνα, έχει συνολική επιφάνεια 35.500 τ.μ., 35 ράμπες φορτοεκφόρτωσης και σύγχρονες τεχνολογίες αποθήκευσης και διαχείρισης παραγγελιών

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Από το νέο Κέντρο της Ελευσίνας θα διακινούνται προϊόντα 17 κατηγοριών μη τροφίμων, συνολικά περίπου 6.000 κωδικοί, ενώ η εγκατάσταση έχει δυναμικότητα διακίνησης άνω των 24 εκατ. κιβωτίων ετησίως. Η λειτουργία του υποστηρίζεται από 160 εργαζομένους και εξωτερικούς συνεργάτες.

Το νέο Κέντρο αποτελεί μέρος του ευρύτερου επενδυτικού πλάνου της εταιρείας για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της.

Στα 2 δισ. ευρώ ο τζίρος το 2025

Με αφορμή τα εγκαίνια, η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσίασε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2025 και τις στρατηγικές της προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια.

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Ο κύκλος εργασιών της ΑΒ Βασιλόπουλος ανήλθε σε 2 δισ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,5% σε σχέση με το 2024, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε σε 24,6%, μειωμένο κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία ανήλθε σε 27,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 2%, διατηρώντας στα ίδια επίπεδα με πέρσι το περιθώριο προσαρμοσμένης λειτουργικής κερδοφορίας στο 1,4% επί των πωλήσεων.

Τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του έτους ανήλθαν σε 59 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία διατήρησε την προσαρμοσμένη λειτουργική της απόδοση παρά τις πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος λειτουργίας, αξιοποιώντας εξοικονομήσεις και αυτοματοποιήσεις.

Με γνώμονα ένα πιο σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο, την τεχνολογία, την ταχύτητα και τη συνεχή αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας, η επένδυση της εταιρείας ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες της εφοδιαστικής της αλυσίδας και δημιουργεί νέα δεδομένα για την υποστήριξη του δικτύου της, εξυπηρετώντας πανελλαδικά ολόκληρο το δίκτυό της, με έμφαση στη Νότια Ελλάδα. Από το νέο Κέντρο της Ελευσίνας θα διακινούνται προϊόντα 17 κατηγοριών μη τροφίμων, συνολικά περίπου 6.000 κωδικοί, ενώ η εγκατάσταση έχει δυναμικότητα διακίνησης άνω των 24 εκατ. κιβωτίων ετησίως. Η λειτουργία του υποστηρίζεται από 160 εργαζομένους και εξωτερικούς συνεργάτες.

Επενδυτικό πλάνο 52 εκατ. ευρώ

Το επενδυτικό πλάνο της ΑΒ για το 2025 ανήλθε συνολικά σε 52 εκατ. ευρώ με έμφαση στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου καταστημάτων, τις νέες τεχνολογίες, τις υποδομές και τις δράσεις πράσινης ανάπτυξης. Παράλληλα, η εταιρεία συνέχισε να διευρύνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, προσθέτοντας 2 νέα εταιρικά καταστήματα και 46 νέα καταστήματα franchise. Η ανάπτυξη του δικτύου ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών, με έμφαση στην εγγύτητα, την ευκολία και την ταχύτητα στις καθημερινές αγορές.

Παράλληλα, η αξιοποίηση τεχνολογιών, όπως τα voice picking, multistore picking και συστήματα πυκνής αποθήκευσης full pallet*, ενισχύουν την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της διακίνησης.

Η επένδυση αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω εντός του 2027, με τη δημιουργία ψυχόμενου χώρου (cross-dock) περίπου 1.000 τ.μ. και 11 επιπλέον ραμπών, υποστηρίζοντας τη δυνατότητα συνδυασμένης διαχείρισης και διανομής φρέσκων προϊόντων και προϊόντων ευρείας κατανάλωσης

Ο κος Νίκος Λαβίδας, Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος δήλωσε σχετικά: «Στην ΑΒ Βασιλόπουλος επενδύουμε σταθερά στην εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας μας, με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας. Το νέο Κέντρο στην Ελευσίνα ενισχύει ουσιαστικά την εφοδιαστική μας αλυσίδα και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλάνου επενδύσεων σε υποδομές, τεχνολογία και δίκτυο. Στόχος μας είναι να γινόμαστε διαρκώς πιο σύγχρονοι, πιο ευέλικτοι και πιο αποτελεσματικοί, ώστε να προσφέρουμε στους πελάτες μας αυτό που έχει πραγματικά αξία για εκείνους: μεγαλύτερη ευκολία, ταχύτητα, ποιότητα και αξία σε κάθε τους αγορά».