ΣΙΔΜΑ: Επιστροφή στην κερδοφορία με 2,6 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο – Στα 94,6 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε κέρδη προ φόρων 2,6 εκατ. ευρώ επέστρεψε ο Όμιλος ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι ζημιών 0,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση των οικονομικών του επιδόσεων.

Καθοριστικό ρόλο για τα κέρδη διαδραμάτισαν η υψηλή εγχώρια ζήτηση για προϊόντα χάλυβα, η ενίσχυση των τιμών πώλησης και η διεύρυνση του περιθωρίου μικτού κέρδους, παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

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Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4,4%, φτάνοντας τα 94,6 εκατ. ευρώ, από 90,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων αντιπροσωπείας, διαμορφώθηκε στα 112 εκατ. ευρώ, έναντι 107,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,3%.

Τα μεικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 40,1%, στα 11,5 εκατ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο κέρδους διευρύνθηκε στο 12,11%, από 9% το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 80,6%, φτάνοντας τα 6,5 εκατ. ευρώ, έναντι 3,6 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4,1%, στα 72,5 εκατ. ευρώ, από 69,6 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας ανήλθε στα 89,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 3,9%.

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Τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 91,3%, στα 5,8 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των μικτών κερδών κατά 42,7%.

Παράλληλα, η μητρική επέστρεψε σε κέρδη προ φόρων 2,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,9 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Η ρευστότητα διαμορφώθηκε στα 10,9 εκατ. ευρώ και οι δανειακές υποχρεώσεις στα 70,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,2% ή 2,2 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε 25,5 εκατ. ευρώ.

Η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική εκτιμά ότι οι προοπτικές για την εγχώρια ζήτηση προϊόντων χάλυβα παραμένουν θετικές, κυρίως λόγω της υλοποίησης μεγάλων έργων υποδομής και των επενδύσεων στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και των αστικών αναπλάσεων.

Στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, η εταιρεία επικαλείται τις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν του Μαΐου 2026, σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 1,8% φέτος, έναντι 2,1% το 2025, με σημαντική συμβολή των επενδύσεων και των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις, δίνοντας προτεραιότητα στη βελτιστοποίηση του κεφαλαίου κίνησης, στη διατήρηση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στη διασφάλιση της κερδοφορίας του Ομίλου.