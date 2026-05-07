Fais Group: Επενδύσεις σχεδόν 15 εκατ. ευρώ σε Ελλάδα και εξωτερικό – Διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή

Ο όμιλος Fais στοχεύει στην γεωγραφική επέκταση και στην ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων του, ένα χρόνο μετά την είσοδο της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Fais Group διαθέτει ήδη παρουσία σε έξι χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και χαρτοφυλάκιο με περισσότερα από 100 διεθνή brands, ενώ συνεχίζεται η ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων, με επόμενο «βήμα» την δημιουργία καταστημάτων Kiko Milano στην Σλοβακία, στη Ρόδο και στον Πειραιά, τα οποία θα ακολουθήσουν αυτό της Μυκόνου που επαναλειτούργησε με το «άνοιγμα» της σεζόν.

Για το 2026 έχουν προγραμματιστεί επενδύσεις ύψους 7-8 εκατ. ευρώ και για το 2027 περίπου 7 εκατ. ευρώ, τόνισε ο γενικός διευθυντής του ομίλου, Χασδάι Καπόν κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές, χθες (06.05.2026).

Τα μεγέθη

Οι συγκρίσιμες ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7% το 2025 και διαμορφώθηκαν στα 226 εκατ. ευρώ

Τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε 45,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9% από το 2024, με το περιθώριο EBITDA να ενισχύεται στο 19,9%.

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 15,6 εκατ. ευρώ, έναντι 14 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, αυξημένα κατά 11%.

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 64,5 εκατ. ευρώ από 86,5 εκατ. ευρώ, ενώ το κεφάλαιο κίνησης διαμορφώθηκε σε 36 εκατ. ευρώ από αρνητικό 12,9 εκατ. ευρώ το 2024.

Η εταιρεία αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου, με τη μερισματική απόδοση να αντιστοιχεί σε περίπου 4,3%, βάσει του κλεισίματος της 30ής Απριλίου 2026.

Υπόλοιπες επενδύσεις

Τα καταστήματα Mango στο River West και Ferragamo στη Σταδίου εμφανίζουν αύξηση πωλήσεων της τάξης του 15%-20% μετά την αναβάθμισή τους, ενώ στη Θεσσαλονίκη τέθηκε σε λειτουργία κατάστημα Levi’s.

Στη Μύκονο μετά την επιστροφή του brand «Kiko Milano», προγραμματίζεται νέο κατάστημα Καλογήρου.

Ο τομέας ένδυσης και υπόδησης παρέμεινε ο βασικός πυλώνας του ομίλου, με πωλήσεις 168,2 εκατ. ευρώ και συμμετοχή 74,4% στον συνολικό κύκλο εργασιών. Τα καλλυντικά κατέγραψαν αύξηση 11%, στα 30,2 εκατ. ευρώ, ενώ η εκμετάλλευση ακινήτων ενισχύθηκε κατά 32%, κυρίως λόγω της ONE OUTLET και της πλήρους ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων της L.S. Σαντορίνη Καμάρι Ξενοδοχειακή.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η πορεία του ομίλου παραμένει ικανοποιητική, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη της τουριστικής περιόδου θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη των στόχων του 2026, με το πρώτο τρίμηνο του έτους να κινήθηκε δυναμικά και τον Μάρτιο να καταγράφει ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις.