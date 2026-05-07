H Eurobank υπογράφει οριστική συμφωνία για την εξαγορά της Eurolife Life Ασφαλιστικής

Το τίμημα για την Eurolife Life ανέρχεται σε περίπου 813 εκατ. ευρώ
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 13ης Οκτωβρίου 2025, η Eurobank ανακοινώνει ότι υπέγραψε την οριστική σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) με εταιρείες που ελέγχονται από την Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax») σε σχέση με την εξαγορά του 80% της Eurolife Life AEAZ.

Το τίμημα για την Eurolife Life ανέρχεται σε περίπου 813 εκατ. ευρώ ενώ μετά την ολοκλήρωση, η Eurobank θα κατέχει το 100% της Eurolife Life και θα διατηρήσει το 20% της συμμετοχής της στην εταιρεία γενικών ασφαλίσεων της Eurolife Holdings.

Η Eurobank επιβεβαιώνει επίσης ότι η προηγουμένως ανακοινωθείσα συναλλαγή σχετικά με την πώληση ποσοστού 45% στην ERB Asfalistiki (Κύπρου) θα υπογραφεί τις επόμενες εβδομάδες, κατόπιν των απαιτούμενων εταιρικών εγκρίσεων, έναντι τιμήματος περίπου 55 εκατ. ευρώ.

Η εκτιμώμενη επίδραση της συναλλαγής στα αποτελέσματα χρήσης και στον δείκτη CET1 του ομίλου παραμένει στα επίπεδα που είχαν αναφερθεί στην προηγούμενη ανακοίνωση.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της λήψης όλων των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων και της πλήρωσης των συνήθων όρων ολοκλήρωσης και αναμένεται εντός του γ’ τριμήνου 2026.

Η Deutsche Bank ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Eurobank, η EY παρείχε υπηρεσίες due diligence, ενώ οι Milbank LLP και PotamitisVekris ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι σε σχέση με τη Συναλλαγή.

