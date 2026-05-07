H Eurobank υπογράφει οριστική συμφωνία για την εξαγορά της Eurolife Life Ασφαλιστικής

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 13ης Οκτωβρίου 2025, η Eurobank ανακοινώνει ότι υπέγραψε την οριστική σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) με εταιρείες που ελέγχονται από την Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax») σε σχέση με την εξαγορά του 80% της Eurolife Life AEAZ.

Το τίμημα για την Eurolife Life ανέρχεται σε περίπου 813 εκατ. ευρώ ενώ μετά την ολοκλήρωση, η Eurobank θα κατέχει το 100% της Eurolife Life και θα διατηρήσει το 20% της συμμετοχής της στην εταιρεία γενικών ασφαλίσεων της Eurolife Holdings.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Eurobank επιβεβαιώνει επίσης ότι η προηγουμένως ανακοινωθείσα συναλλαγή σχετικά με την πώληση ποσοστού 45% στην ERB Asfalistiki (Κύπρου) θα υπογραφεί τις επόμενες εβδομάδες, κατόπιν των απαιτούμενων εταιρικών εγκρίσεων, έναντι τιμήματος περίπου 55 εκατ. ευρώ.

Η εκτιμώμενη επίδραση της συναλλαγής στα αποτελέσματα χρήσης και στον δείκτη CET1 του ομίλου παραμένει στα επίπεδα που είχαν αναφερθεί στην προηγούμενη ανακοίνωση.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της λήψης όλων των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων και της πλήρωσης των συνήθων όρων ολοκλήρωσης και αναμένεται εντός του γ’ τριμήνου 2026.

Η Deutsche Bank ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Eurobank, η EY παρείχε υπηρεσίες due diligence, ενώ οι Milbank LLP και PotamitisVekris ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι σε σχέση με τη Συναλλαγή.