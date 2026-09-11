Fourlis: Στο 12,76% η άμεση και έμμεση συμμετοχή του ομίλου Quest

Στο 12,76% ανέρχεται πλέον η συνολική, άμεση και έμμεση, συμμετοχή του ομίλου Quest στον όμιλο Fourlis.

Ειδικότερα, το έμμεσο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στη Fourlis από την Quest ανέρχεται σε 10,53%, από 5,05% προηγουμένως, αντιστοιχώντας σε 5.464.831 δικαιώματα ψήφου.

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Η μεταβολή αφορά την Tedinvest Limited, η οποία αποτελεί άμεσο μέτοχο της Quest, καθώς και τον Θεόδωρο Φέσσα, ο οποίος ελέγχει το 100% της Tedinvest Limited.

Σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση, «στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα η Quest Συμμετοχών και έμμεσα τα συνδεόμενα με αυτήν πρόσωπα στη Fourlis ανέρχεται σε 12,76%».

Το έμμεσο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου είχε διαμορφωθεί στο 5,05% στις 20 Φεβρουαρίου 2026, ενώ στις 24 Μαρτίου 2026 ξεπέρασε το όριο του 10%, φτάνοντας στο 10,53%.