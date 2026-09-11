Star Bulk: Με υπερκάλυψη πάνω από 6 φορές έκλεισε το βιβλίο προσφορών – Συγκέντρωσε πάνω από 660 εκατ. ευρώ

Πάνω από 6 φορές υπερκάλυψη φέρεται να σημείωσε η δημόσια προσφορά της Star Bulk, ναυτιλιακής εταιρείας εισηγμένης στον Nasdaq, με ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο τον Πέτρο Παππά, η οποία προχωρά σε παράλληλη εισαγωγή στο Euronext Athens.

Η ναυτιλιακή εταιρεία, σύμφωνα με πληροφορίες, συγκέντρωσε πάνω από 660 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς για εισαγωγή στο Euronext Athens, διαδικασία που άρχισε την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου.

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Η προσφορά αφορά 4,3 εκατ. νέες κοινές μετοχές, με εύρος τιμής που ορίστηκε μεταξύ 23 και 25,50 ευρώ ανά μετοχή. Η τελική τιμή διάθεσης αναμένεται να ανακοινωθεί από την εταιρεία.

Στην κατανομή, τουλάχιστον 30% των μετοχών της δημόσιας προσφοράς προορίζεται για την ικανοποίηση εγγραφών ιδιωτών επενδυτών, ενώ έως 70% θα κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών ανάλογα με τη ζήτηση.

Με βάση το ανώτατο τίμημα και την παραδοχή της πλήρους κάλυψης των των 4,3 εκατ. μετοχών, έως 116.071.386 μετοχές, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά του Euronext Athens και τα έσοδα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε περίπου 104,9 εκατ. ευρώ.