ΔΑΑ: Το νέο σχέδιο για την επέκταση του «Ελ. Βενιζέλος»

Στην προκήρυξη νέου διαγωνισμού για την επέκταση του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» άμεσα, ώστε να απαντήσει στην αυξημένη ζήτηση, προχωρά στο επόμενο διάστημα η διοίκηση της εισηγμένης, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Τετάρτης για διακοπή του τρέχοντος διαγωνισμού.

Όπως έκανε γνωστό στο πλαίσιο ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου ο Γιώργος Καλλιμάνης, διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΑ, η προκήρυξη του νέου διαγωνισμού αναμένεται εντός του επόμενου μήνα.

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Το διοικητικό συμβούλιο του ΔΑΑ αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα σε αναδιαμόρφωση της υλοποίησης του προγράμματος για αύξηση της χωρητικότητας σε 40 εκατ. επιβάτες, υιοθετώντας μια πιο ευέλικτη και τμηματική προσέγγιση. Η τμηματική υλοποίηση του πλάνου, έναντι του ενός και μόνο συμβολαίου, παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε κάθε σενάριο, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Καλλιμασιάς.

Στόχος της διοίκησης είναι η προσθήκη της αναγκαίας δυναμικότητας άμεσα, με διατήρηση σε πρώτη φάση του στόχου του πλάνου επέκτασης για 40 εκατ. επιβάτες αλλά και με βλέψεις για περαιτέρω ανάπτυξη της δυναμικότητας πέραν του συγκεκριμένου προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση ζητούμενο είναι να αξιοποιηθεί η ευκαιρία που μπορεί να προκύψει από την περαιτέρω αύξηση της επιβατικής κίνησης. Με τον ρυθμό αύξησης να κυμαίνεται σε 4,5% κρίνεται σκόπιμο να επεκταθεί η δυναμικότητα άμεσα.

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Η αναθεωρημένη προσέγγιση επιτρέπει στο ΔΑΑ να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη αύξηση της επιβατικής κίνησης, διατηρώντας παράλληλα πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων και επιχειρησιακή ανθεκτικότητα, καθώς και αυξημένη ευελιξία μέσω της σταδιακής υλοποίησης της επέκτασης, ανάλογα με την εξέλιξη των αναγκών.

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για την επέκταση της δυναμικότητας έως το τέλος του 2030 αναμένεται ότι θα ανέλθουν σε 950 εκατ. ευρώ (σε τιμές 2026).

Το πλάνο επέκτασης

Με βάση την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού που ετοιμάζεται για τον Οκτώβριο στο πλαίσιο της νέας προσέγγισης προωθείται άμεσα:

Κατασκευή της Νότιας Πτέρυγας του κύριου αεροσταθμού

του κύριου αεροσταθμού Επέκταση του δορυφορικού αεροσταθμού και

και Εργασίες σε άλλους συναφείς χώρους , ώστε να διασφαλιστεί ότι η βραχυπρόθεσμη αύξηση της δυναμικότητας δεν θα καθυστερήσει

, ώστε να διασφαλιστεί ότι η βραχυπρόθεσμη αύξηση της δυναμικότητας δεν θα καθυστερήσει Αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών συμπεριλαμβανομένης της πρόσθετης δυναμικότητα ς πέραν των 40 εκατ. επιβατών

ς πέραν των 40 εκατ. επιβατών Συνέχιση των εργασιών επέκτασης στον Βορειοδυτικό Χώρο Στάθμευσης Αεροσκαφών (North-West Apron),

(North-West Apron), του Πολυώροφου Χώρου Στάθμευσης (MSP),

(MSP), του VIP Terminal και

και των συναφών εργασιών στους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών .

. Επιτάχυνση επενδύσεων στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών ,

, επενδύσεων στη δυναμικότητα ελέγχου διαβατηρίων και ελέγχου ασφαλείας.

Τι προβλέπεται για το β’ εξάμηνο του 2027

Επιπλέον, η εταιρεία στο β’ εξάμηνο του 2027 σχεδιάζει την προκήρυξη νέου διαγωνισμού για την αρχική φάση της επέκτασης του Βόρειου Αεροσταθμού, με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών δυναμικότητας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Έργα σε εξέλιξη

Τα έργα που είναι σε εξέλιξη αφορούν ειδικότερα τα εξής: