FT: Η Ελλάδα μπλοκάρει τις νέες κυρώσεις της ΕΕ στο ρωσικό LNG στηρίζοντας τη Dynagas του Γιώργου Προκοπίου

Αντίθετη στέκεται η Ελλάδα στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας και του ρωσικού φυσικού αερίου για να προστατεύσει την ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία του Γιώργου Προκοπίου, η οποία ειδικεύεται στη μεταφορά φορτίων από μια μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην περιοχή της Αρκτικής – το εργοστάσιο Arctic LNG της Μόσχας.

Ο Γιώργος Προκοπίου είναι ιδιοκτήτης της Dynagas και της Dynacom, της εταιρείας πετρελαιοφόρων που έχει αποκομίσει τουλάχιστον 915 εκατ. δολάρια από το εμπόριο ρωσικού αργού πετρελαίου τα τελευταία 3 χρόνια. Ο πρέσβης της Αθήνας στην ΕΕ δήλωσε χθες Τετάρτη (15.7.2026) στους ομολόγους του ότι οι προγραμματισμένες κυρώσεις, οι οποίες θα απαγόρευαν τη μεταφορά ρωσικού LNG σε τρίτες χώρες, θα «καταστρέψουν» τη «Dynagas», σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times.

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Οι πηγές επιβεβαίωσαν ότι ο πρέσβης είχε αναφερθεί στη Dynagas ως τον λόγο για τον οποίο η Ελλάδα δεν μπορούσε να υποστηρίξει τις κυρώσεις. Η Dynagas διαχειρίζεται 27 δεξαμενόπλοια φυσικού αερίου, σύμφωνα με την Equasis, μια πύλη ναυτιλιακών δεδομένων. Σε αυτά περιλαμβάνεται το 1/3 του στόλου των δεξαμενόπλοιων Arc7, τα οποία είναι κατασκευασμένα με ανθεκτικό τρόπο ώστε να αντέχουν στα παγωμένα νερά της Αρκτικής κοντά στο εργοστάσιο της Yamal LNG.

Η ελληνική πλευρά έχει καθυστερήσει για μια εβδομάδα την έγκριση του 21ου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας – το οποίο απαιτεί ομόφωνη υποστήριξη – αφήνοντας σε εκκρεμότητα άλλα μέτρα, όπως κυρώσεις κατά περισσότερων τραπεζών, δικτύων κρυπτονομισμάτων και εταιρειών του στρατιωτικο-βιομηχανικού τομέα.

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης έναν μηχανισμό για τη μείωση του ανώτατου ορίου τιμής του ρωσικού αργού πετρελαίου, πάνω από το οποίο οι εταιρείες δεν μπορούν νομίμως να το αγοράζουν και να το μεταφέρουν.

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Οι πρέσβεις αναγκάστηκαν την Τετάρτη το βράδυ να συμφωνήσουν σε μια έκτακτη παράταση μιας εβδομάδας της ισχύουσας τιμής των 44,10 δολαρίων ανά βαρέλι, προκειμένου να κερδίσουν περισσότερο χρόνο για τις διαπραγματεύσεις. Χωρίς μια απόφαση, η τιμή θα είχε σημειώσει σημαντική άνοδο λόγω της αύξησης των παγκόσμιων τιμών που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν, αποφέροντας στη Μόσχα δισεκατομμύρια σε πρόσθετα έσοδα. Η παράταση είχε επίσης ως στόχο τη μελέτη των οικονομικών και τεχνικών επιπτώσεων των κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης μεταφοράς LNG, σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ που ενημερώθηκε για την απόφαση.

Άλλοι διπλωμάτες της ΕΕ υποστηρίζουν ότι όλες οι εταιρείες των κρατών-μελών έχουν υποστεί απώλειες λόγω των κυρώσεων, οι οποίες επιβλήθηκαν με σκοπό να προκαλέσουν οικονομική ζημιά στη Μόσχα.

Η Κάγια Κάλας, επικεφαλής της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ, δήλωσε τη Δευτέρα (13.4.2026) ότι εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η ΕΕ δεν κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με το 21ο πακέτο. «Φυσικά, τα κράτη-μέλη έχουν διάφορους λόγους [να αντιταχθούν]», ανέφερε. «Στόχος μας είναι να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, τότε θα αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε το Σχέδιο Β», πρόσθεσε η Κάλας αναφερόμενη στο ανώτατο όριο τιμών του πετρελαίου.

Ο Προκοπίου είναι ιδιοκτήτης τόσο της Dynagas όσο και της Dynacom, της εταιρείας πετρελαιοφόρων που έχει αποκομίσει τουλάχιστον 915 εκατ. δολάρια από το εμπόριο ρωσικού αργού πετρελαίου τα τελευταία 3 χρόνια – περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία. Η Dynacom ήταν μία από τις πρώτες εταιρείες που διακινδύνευσε να στείλει δεξαμενόπλοια μέσω του Στενού του Ορμούζ κατά τις πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν. Η Dynagas έχει μεταφέρει πάνω από 10 εκατομμύρια τόνους ρωσικού LNG από τις αρχές του 2025 με 11 πλοία, σύμφωνα με τους FT που βασίζονται σε στοιχεία της Kpler, μιας εταιρείας δεδομένων και αναλύσεων.

Οι FT εντόπισαν 11 πλοία της Dynagas που ολοκλήρωσαν 144 ταξίδια κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ο στόλος της με πλοία τύπου Arc7 έχει κατασκευαστεί ειδικά για να εξυπηρετεί το Γιαμάλ, το οποίο βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Ρωσίας, εντός του Αρκτικού Κύκλου.

Η Ελλάδα υποστήριξε ότι η Dynagas δεν θα ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει τα πλοία αλλού και θα αναγκαζόταν να τα πουλήσει σε μη δυτικούς φορείς. Τα εξαιρετικά εξειδικευμένα αυτά πλοία συγκαταλέγονται στα πιο σύνθετα στην κατασκευή τους και κοστίζουν περίπου 300 εκατ. δολάρια. Το υπόλοιπο του στόλου Arc7 εκμεταλλεύεται η Seapeak, η οποία ανήκει στην επενδυτική εταιρεία Stonepeak με έδρα τη Νέα Υόρκη, και η ιαπωνική Mitsui OSK Lines, ενώ ένα πλοίο ανήκει στη ρωσική Sovcomflot.