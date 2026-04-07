Gastrade: Τί θα χρειαστεί για πλήρη λειτουργία στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου και για να έχει η Ελλάδα το μέγιστο όφελος

Η Gastrade θεωρεί θετικές τις τελευταίες πρωτοβουλίες για τον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, που ενώνει τη χώρα μας με τις αντίστοιχες της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης μέχρι την Ουκρανία. Πρόσφατα έγινε συμφωνία μεταξύ των διαχειριστών αερίου και της Κομισιόν, ώστε να ξεμπλοκάρει ρυθμιστικά η όλη προσπάθεια, που μέχρι σήμερα δεν έτυχε της αποδοχής των παικτών της αγοράς από εμπορικής άποψης.

Ενόψει της συνέχειας, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Gastrade, Κωστής Σιφναίος, θεωρεί ότι υπάρχουν δύο κρίσιμοι παράγοντες. Όπως εξήγησε χθες (6.4.2026) σε ενεργειακό συνέδριο, ο ένας παράγοντας έχει να κάνει με τη διεύρυνση του Κάθετου Διαδρόμου προς τα Δυτικά Βαλκάνια, τη στιγμή που υπάρχει ενδιαφέρον από χώρες όπως η Σερβία.

Ταυτόχρονα, η κατασκευή του νέου αγωγού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Β. Μακεδονίας επιτρέπει τη μεταφορά ποσοτήτων και προς εκείνη την κατεύθυνση μελλοντικά.

Δεύτερο μείζον θέμα είναι το τί θα συμβεί με το ρωσικό αέριο, που ως έχουν σήμερα τα πράγματα προορίζεται να σταματήσει στην Ευρώπη μέσα στο επόμενο έτος. Ο κ. Σιφναίος υπογράμμισε ότι αρκετοί υποψήφιοι αγοραστές παραμένουν διστακτικοί απέναντι στο να υπογράψουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια LNG μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς θεωρούν ότι ίσως να ανατραπεί ο σχεδιασμός με το ρωσικό αέριο. Πρόκειται, δηλαδή, για μια αβεβαιότητα που επηρεάζει την προσπάθεια.

Σε κάθε περίπτωση, αποτιμάται θετικά ότι η Κομισιόν αποδέχεται την πρόταση της Ελλάδας ώστε να μην εισάγεται «μεταμφιεσμένο» ρωσικό αέριο από την Τουρκία. Απομένει στο εξής να εφαρμοστεί στην πράξη ο σχετικός περιορισμός.

Να σημειώσουμε ότι ο Κάθετος Διάδρομος έχει σήμερα μια δυναμικότητα κοντά στα 8 δισ. κ.μ. ετησίως. Προς το παρόν έχει ξεκλειδώσει η πρώτη διαδρομή του αερίου μέσω του Σιδηροκάστρου, αλλά απομένει να ανοίξει εμπορικά και ρυθμιστικά η αντίστοιχη μέσω του αγωγού IGB, ώστε να γίνει πλήρης αξιοποίηση.

Ο κ. Σιφναίος εκτιμά ότι σε περίπτωση που επιλυθούν τα εμπορικά ζητήματα, τότε η χώρα μας θα χρειαστεί ένα ακόμη τερματικό LNG για να καλύψει τις ανάγκες των χωρών της υπόλοιπης περιοχής.

Ο επικεφαλής της Gastrade μίλησε και για την ενεργειακή κρίση που ταλανίζει την Ευρώπη αυτό το χρονικό διάστημα. Σχολίασε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει πρόβλημα εφοδιασμού με αέριο στην Ευρώπη και την Ελλάδα, αφού η έκθεση σε πηγές από τον Περσικό Κόλπο είναι περιορισμένη.

Εντούτοις, αν η κρίση συνεχιστεί, τότε ενδέχεται να παρουσιαστεί το ακόλουθο ζήτημα: Οι χώρες της ΝΑ Ευρώπης δεν έχουν υπογράψει πολλά μακροχρόνια συμβόλαια εφοδιασμού με LNG. Έτσι, αν ενταθεί στο εξής ο ανταγωνισμός για φυσικά φορτία LNG ανάμεσα σε Ευρώπη και Ασία, δεν αποκλείεται να επηρεαστεί η περιοχή μας.

Τέλος, στο τιμολογιακό σκέλος, εκφράστηκε η πρόβλεψη ότι θα δούμε πολύ υψηλές τιμές αερίου αν η κρίση συνεχιστεί ως το φετινό καλοκαίρι και τον επόμενο χειμώνα.