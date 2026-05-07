Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επισκέφτηκε το ιστορικό εργοστάσιο σοκολατοποιΐας «Παυλίδη»

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ επισκέφθηκε το ιστορικό εργοστάσιο Παυλίδη, την πρώτη σοκολατοποιΐα της Ελλάδας και ένα από τα πρώτα βιομηχανικά συγκροτήματα της χώρας, μέλος του διεθνούς ομίλου Mondelēz International.

Στο εργοστάσιο Παυλίδη υποδέχτηκαν την Κίμπερλι Γκίλφοιλ κορυφαία στελέχη του ομίλου, μεταξύ των οποίων ο Ivo Naydenov, VP & Managing Director South Central Europe και η Marina Hadrovic, Managing Director Ελλάδας και Κύπρου.

Η Πρέσβης Γκίλφοιλ δήλωσε: « Η δραστηριότητα της εταιρείας στην Ελλάδα αποδεικνύει έμπρακτα τη συμβολή των αμερικανικών επενδύσεων στην ελληνική οικονομία, μέσα από τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την παραγωγή προϊόντων που ενσωματώνουν τα καλύτερα στοιχεία και των δύο αγορών μας».

Το εργοστάσιο Παυλίδη

Με ιστορία 185 χρόνων, η σοκολάτα Παυλίδη είναι η πρώτη σοκολάτα που παρασκευάστηκε στην Ελλάδα από τον Σπυρίδωνα Παυλίδη. Το εργοστάσιο Παυλίδη είναι μια σύγχρονη μονάδα όπου παρασκευάζονται τα πιο δημοφιλή brands σοκολάτας και πραλίνας με ηγετικά μερίδια στις κατηγορίες τους. Αποτελεί ακόμα, σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη παραγωγική διαδικασία σε σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα εδώ και 30 χρόνια.

Το εργοστάσιο βρίσκεται στο ίδιο σημείο όπου χτίστηκε το 1876, στην οδό Πειραιώς, και σήμερα, με αδιάλειπτη λειτουργία άνω των 150 χρόνων, αποτελεί μία από τις πιο εύρωστες βιομηχανίες παραγωγής σοκολάτας. Είναι πιστοποιημένο με διεθνή συστήματα ασφάλειας τροφίμων και έχει τιμηθεί με βραβεία ασφάλειας, αποδοτικότητας και παραγωγικότητας.

Ο όμιλος Mondelēz International

Ο μητρικός όμιλος Mondelēz International, ηγέτιδα δύναμη στο χώρο του snacking παγκοσμίως, διαθέτει τρεις παραγωγικές μονάδες, ένα τεχνολογικό κέντρο R&D και ένα διεθνές κέντρο κυβερνοασφάλειας στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί το διοικητικό κέντρο της Νοτιο-Κεντρικής Ευρώπης. Η Mondelēz International είναι ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους ομίλους τροφίμων με καθαρά έσοδα 38,5 δις. δολαρίων για το 2025.

Η Mondelēz Νοτιο-Κεντρικής Ευρώπης, με έδρα την Ελλάδα, περιλαμβάνει 12 χώρες και απασχολεί περισσότερους από 4.000 εργαζόμενους στα 6 εργοστάσια και 7 κεντρικά γραφεία, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο η παρουσία της εκτείνεται σε περισσότερες από 150 χώρες.

Η Marina Hadrovic Managing Director του ομίλου σε Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε για την παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοιλ, μεταξύ άλλων: «Η επίσκεψη αυτή αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τη δυναμική συνεργασία μεταξύ Η.Π.Α. και εγχώριας αγοράς, όπου οι αμερικανικές επενδύσεις σε κεφάλαιο και τεχνολογία συνδυάζονται με βαθύ σεβασμό και δέσμευση για τη διατήρηση της τοπικής κληρονομιάς και των ιστορικών brands που έχουν αγαπηθεί από γενιές Ελλήνων».