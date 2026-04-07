ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Καθαρά κέρδη 147,3 εκατ. ευρώ με αύξηση 48,1% και πρόταση για μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή

Σημαντική άνοδο των οικονομικών του μεγεθών κατέγραψε ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2025, με τους βασικούς τομείς δραστηριότητας (Παραχωρήσεις και Κατασκευή), να σημειώνουν εντυπωσιακή αύξηση. Συγκεκριμένα, τα κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 18,6%, φθάνοντας τα 3.855,4 εκατ. ευρώ, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) ενισχύθηκε κατά 56,3%, φτάνοντας τα 631,4 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στον τομέα Παραχωρήσεων, όπου τα έσοδα και η λειτουργική κερδοφορία κατέγραψαν άνοδο 60,4% και 76,7% αντίστοιχα, καλύπτοντας το 57,5% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Σημαντική άνοδο παρουσίασε και ο τομέας Κατασκευής, με αύξηση κερδών 27,7% και λειτουργικής κερδοφορίας 44,5%. Στον τομέα Ηλεκτρισμού, παρά τις συνεχείς ανταγωνιστικές πιέσεις και τη μεταβλητότητα της αγοράς, ο Όμιλος διατήρησε ικανοποιητικά κέρδη και σταθερά μερίδια αγοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το 2025 υπήρξε καθοριστική χρονιά, καθώς ενισχύθηκε περαιτέρω το επιχειρηματικό του αποτύπωμα. Η πλήρης ενοποίηση της Αττικής Οδού και η έναρξη της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού στο τέλος του έτους σηματοδοτούν σημαντικά ορόσημα, ενισχύοντας τις μακροχρόνιες ροές εσόδων και τη θέση του Ομίλου στον τομέα των παραχωρήσεων. Παράλληλα, το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ανήλθε σε 9,1 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου σε έργα υψηλών απαιτήσεων και παρέχοντας σαφή ορατότητα για τα επόμενα έτη. Η στρατηγική συνεργασία με τη Motor Oil (MOH) ενισχύει περαιτέρω τον ενεργειακό πυλώνα, αξιοποιώντας συνεργίες και κοινές επενδυτικές ευκαιρίες.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 182,9 εκατ. ευρώ, έναντι 53,1 εκατ. το προηγούμενο έτος, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των μετόχων ανήλθαν σε 147,3 εκατ., αυξημένα κατά 48,1%.

Λειτουργική επίδοση ανά τομέα δραστηριότητας

Ο τομέας Παραχωρήσεων παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη, με την Αττική Οδό να συνεισφέρει για ολόκληρο το 2025 και την Εγνατία Οδό να ξεκινά τη 35ετή περίοδο παραχώρησης στο τέλος του έτους.

Τα δύο έργα αντιπροσωπεύουν επενδύσεις άνω των 5,3 δισ. ευρώ, που αναμένεται να αποφέρουν συνολικά μερίσματα πάνω από 7,5 δισ. ευρώ στη διάρκεια ζωής τους. Η αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων σε όλο το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου, σε συνδυασμό με τη λειτουργία της Αττικής Οδού, οδήγησαν σε σημαντική αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας. Η μέση ημερήσια κίνηση στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού αυξήθηκε κατά 4,6%, με λειτουργική κερδοφορία 180 εκατ. ευρώ. Η κυκλοφορία στους αυτοκινητόδρομους της Νέας και Κεντρικής Οδού παρουσίασε άνοδο 1,7% και 12,5% αντίστοιχα, παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις των κινητοποιήσεων αγροτών τον Δεκέμβριο. Στα κέρδη περιλαμβάνονται και 17,8 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή 32,46% στην εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου.

Στον Κατασκευαστικό τομέα, η υλοποίηση έργων επιταχύνθηκε, ενώ νέα έργα ξεκίνησαν. Τα περιθώρια κέρδους διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, με το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο στις 31.12.2025 να φτάνει τα 6,6 δισ. ευρώ και τα προς υπογραφή έργα τα 2,6 δισ., συνολικά 9,1 δισ. ευρώ, με ποσοστό 77% σε έργα υψηλής ποιότητας και χαμηλού ρίσκου.

Στον τομέα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, η παραγωγή ανήλθε σε 1,8 TWh, σταθερή σε σχέση με το 2024, ενώ ξεκίνησε δοκιμαστική λειτουργία νέας μονάδας φυσικού αερίου στην Κομοτηνή (50% συμμετοχή), με παραγωγή 1,5 TWh. Στην Προμήθεια Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, η ΗΡΩΝ διατήρησε το 10% μερίδιο αγοράς και αύξησε το πελατολόγιο, με συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας 5,0 TWh. Ο νέος σταθμός παραγωγής στην Κρήτη (ΗΡΩΝ Ι) συνέβαλε θετικά στη λειτουργική κερδοφορία.

Ταμειακές ροές, επενδύσεις και δανεισμός

Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου (Net Operating CF) για το 2025 ανήλθαν σε 555,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 62,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος σε συνέχεια της αυξημένης λειτουργικής κερδοφορίας αλλά και της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης.

Οι συνολικές επενδύσεις (capex) παρέμειναν σε υψηλό επίπεδο και το 2025 και ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ (έναντι 3,4 δισ. ευρώ το 2024), και σχεδόν το σύνολο του ποσού έχει δαπανηθεί στον Τομέα των Παραχωρήσεων και ειδικά στο έργο της Εγνατίας Οδού.

Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένων των συμβάσεων Project Finance, διαμορφώθηκε σε 211 εκατ. ευρώ, έναντι 76 εκατ. ευρώ την 31.12.2024. Το Συνολικό Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος του Ομίλου ανήλθε σε 4.297 εκατ. ευρώ (90% αφορά δανεισμό χωρίς αναγωγή στην μητρική, non-recourse debt), έναντι 3.258 εκατ. ευρώ την 31.12.2024, με την αύξηση να αποδίδεται στην πληρωμή του τιμήματος για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού στο τέλος του έτους. Εξαιρούμενης της συγκεκριμένης πληρωμής, ο συνολικός καθαρός δανεισμός παρουσιάζει μείωση κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ.

Τα Συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου (εξαιρουμένων των δεσμευμένων καταθέσεων ύψους 99 εκατ. ευρώ) διαμορφώθηκαν σε 1.693 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 851 εκατ. ευρώ σε επίπεδο Μητρικής Εταιρείας.

Προοπτικές

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, παρά τη μεγάλη μεταβλητότητα που παρατηρείται σε παγκόσμιο γεωπολιτικό επίπεδο, αναμένεται να συνεχίσει να ενισχύει την παρουσία του στον χώρο των υποδομών στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη, υλοποιώντας με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό. Έχοντας σημαντική ορατότητα λόγω του αριθμού των έργων που έχουν εξασφαλιστεί και σταδιακά μπαίνουν σε λειτουργία, αναμένεται σταθερός ρυθμός αύξησης της κερδοφορίας. Σημειώνεται ότι η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας αναμένεται να είναι διατηρήσιμη σε μακροπρόθεσμη βάση, καθώς προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον τομέα των παραχωρήσεων με τα έργα να διασφαλίζουν για τον Όμιλο μακροπρόθεσμές και σταθερές ροές εσόδων.

Στον τομέα των κατασκευών οι προοπτικές για τα επόμενα έτη συνηγορούν στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, καθώς το υψηλό αλλά και ποιοτικό ανεκτέλεστο, αλλά και η αποδεδειγμένη προσήλωση του Ομίλου στην κερδοφόρα εκτέλεση των έργων, προσφέρουν ισχυρή ορατότητα.

Στον τομέα των παραχωρήσεων περαιτέρω ενίσχυση μεγεθών αναμένεται και το 2026 από τη λειτουργία του έργου της Εγνατίας Οδού, η συνεισφορά της οποίας θα αυξηθεί σημαντικά σταδιακά όσο προχωρούν οι εργασίες ανάταξης του αυτοκινητοδρόμου. Παράλληλα από την αρχή του έτους ολοκληρώθηκαν οι συμβατικά προβλεπόμενες αναπροσαρμογές στις τιμές των διοδίων στο σύνολο του χαρτοφυλακίου των αυτοκινητοδρόμων.

Στον τομέα ηλεκτρισμού προχωρούν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της στρατηγικής σύμπραξης με τη Motor Oil και την δημιουργία του νέου Utility Co. εντός του έτους, που αναμένεται να προσφέρει σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης κοινών επενδυτικών ευκαιριών και επιχειρησιακών συνεργειών. Σε ξεχωριστό επίπεδο, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωράει στην επένδυση σε δύο συμβατικά έργα αποθήκευσης ενέργειας (BESS) συνολικής δυναμικότητας 162MW/324MWh στην κεντρική Ελλάδα, που αναμένεται να μπουν σε λειτουργία έως το τέλος του 2026.

Ο Όμιλος, δεδομένης της ηγετικής του θέσης στον τομέα των υποδομών, εξετάζει συνεχώς νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και έργα ώστε να ενισχύσει περαιτέρω το αποτύπωμά του. Σε αυτό το πλαίσιο ο Όμιλος, αναγνωρίζοντας τις σημαντικές προοπτικές που διαγράφονται για τις υποδομές στον κλάδο των υδάτων, προχώρησε στις αρχές του 2026 στην απόκτηση ποσοστού 12,8% στην ΕΥΔΑΠ. Παράλληλα συμμετέχει σε εν εξελίξει διαγωνισμούς για νέα έργα παραχωρήσεων/ΣΔΙΤ στην Ελλάδα συνολικής αξίας άνω των 2 δισ. ευρώ, ενώ αναμένει την έναρξη νέων διαγωνισμών ύψους 8 – 10 δισ. ευρώ.