Επιχειρήσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 3,2%-3,5% το εύρος απόδοσης του ομολόγου των 500 εκατ. ευρώ

Η δημόσια προσφορά θα διεξαχθεί από την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025 έως και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 στην οποία μπορούν να συμμετέχουν ειδικοί και ιδιώτες
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
ΔΕΗ: Προχωρά η κατασκευή μονάδας ΣΗΘΥΑ για τις ανάγκες τηλεθέρμανσης της Δυτικής Μακεδονίας
Το έργο ΣΗΘΥΑ περιλαμβάνει την εγκατάσταση 17 μηχανών εσωτερικής καύσης με καύσιμο φυσικό αέριο, που μπορούν να λειτουργούν και με μείγμα φυσικού αερίου και υδρογόνου χωρίς να επηρεαστεί ο βαθμός απόδοσής τους
O Γεώργιος Στάσσης 1
Newsit logo
Newsit logo