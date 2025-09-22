ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 3,2%-3,5% το εύρος απόδοσης του ομολόγου των 500 εκατ. ευρώ

Εύρος απόδοσης από 3,20% έως 3,50% προσφέρουν οι ομολογίες του κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ) με συνολική ονομαστική αξία €500.000.000, που θα διατεθεί μέσω δημόσιας προσφοράς από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σημερινή (22.9.2025) ανακοίνωσή της.

Η δημόσια προσφορά θα διεξαχθεί από την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025 έως και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, είτε ειδικοί είτε ιδιώτες, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην προσφορά της εταιρείας. Το ομολογιακό δάνειο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα έχει διάρκεια 7 χρόνια και θα εκδοθεί σε έως 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες αξίας €1.000 εκάστη. Η ελάχιστη κάλυψη για την έκδοση έχει οριστεί στα €350.000.000, ενώ το συνολικό ποσό της έκδοσης μπορεί να φτάσει τα €500.000.000, αναλόγως της ζήτησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, επιτρέποντας στους επενδυτές να διαπραγματεύονται τις ομολογίες στη δευτερογενή αγορά μετά την ολοκλήρωση της προσφοράς.

Καθορισμός Απόδοσης και Επιτοκίου

Η απόδοση και το επιτόκιο των ομολογιών θα προσδιοριστούν μέσω της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών (Book Building) και θα κυμανθούν εντός του εύρους από 3,20% έως 3,50%. Η τελική απόδοση θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση και τις συνθήκες της αγοράς, ενώ θα ανακοινωθεί το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της περιόδου της δημόσιας προσφοράς.

Η διαδικασία του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) θα επιτρέπει την εγγραφή των Ειδικών Επενδυτών από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα της προσφοράς. Ειδικότερα, η αποδοχή των προσφορών των Ειδικών Επενδυτών θα γίνει σύμφωνα με τις επιθυμητές αποδόσεις τους, ενώ η συμμετοχή των Ιδιωτών Επενδυτών θα γίνεται στην κατώτατη απόδοση του εύρους, δηλαδή στο 3,20%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατανομή των Ομολογιών

Η κατανομή των ομολογιών στους επενδυτές θα γίνει σύμφωνα με τις εξής κατηγορίες:

Τουλάχιστον 30% των ομολογιών (ή 150.000 ομολογίες σε πλήρη κάλυψη) θα διατεθεί στους Ιδιώτες Επενδυτές.

Το υπόλοιπο ποσοστό (έως 70%) θα κατανεμηθεί μεταξύ Ειδικών Επενδυτών και Ιδιωτών Επενδυτών.

Η κατανομή των ομολογιών θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση σε κάθε κατηγορία επενδυτών, αλλά και από την ανάγκη να διασφαλιστεί η ομαλή διαπραγμάτευση των ομολογιών στην αγορά.

Στρατηγική Συμμετοχής στην Προσφορά

Για να συμμετάσχουν οι Ιδιώτες Επενδυτές, πρέπει να υποβάλουν την Αίτηση Κάλυψης μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π., είτε απευθείας στα καταστήματα των αναδόχων είτε μέσω των λογαριασμών τους για τα αξιόγραφα. Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγραφεί για τουλάχιστον μία ομολογία, ενώ το μέγιστο όριο συμμετοχής είναι το σύνολο της προσφοράς (500.000 ομολογίες).

Η διαδικασία εγγραφής θα γίνει σε αυστηρές χρονικές προθεσμίες, και οι Ιδιώτες Επενδυτές θα υποβάλλουν τη συμμετοχή τους στις καθορισμένες ώρες του Η.ΒΙ.Π., οι οποίες θα διαρκέσουν από τις 10:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ. για τις πρώτες τρεις ημέρες, και έως τις 4:00 μ.μ. την τελευταία ημέρα.

Στρατηγική για Ειδικούς Επενδυτές

Οι Ειδικοί Επενδυτές θα συμμετάσχουν μέσω της ίδιας διαδικασίας, προσδιορίζοντας την επιθυμητή απόδοση τους εντός του εύρους απόδοσης 3,20%-3,50%. Ο τελικός αριθμός των ομολογιών που θα αναλάβει κάθε Ειδικός Επενδυτής θα εξαρτηθεί από τη συνολική ζήτηση και τη στρατηγική κατανομής που θα ακολουθήσουν οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι.

Σημαντικά Χρονοδιαγράμματα

Η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου 2025, και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης μέχρι και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025. Η διαδικασία του Η.ΒΙ.Π. θα παραμείνει ανοιχτή από 10:00 π.μ. έως 5:00 μ.μ. τις πρώτες δύο ημέρες, με την τελευταία ημέρα (25 Σεπτεμβρίου) να κλείνει νωρίτερα, στις 4:00 μ.μ.