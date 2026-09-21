Hellenic Properties: Nέα επένδυση σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Ζαγόρι – Στα 165 εκατ. ευρώ οι συνολικές επενδύσεις

Η Hellenic Properties ανακοινώνει την απόκτηση του Aristi Mountain Resort & Villas στο Ζαγόρι, επεκτείνοντας τη νέα στρατηγική της στον τομέα της φιλοξενίας.

Η στρατηγική της Hellenic Properties, αναφορικά με την νέα της επένδυση στο Ζαγόρι, βασίζεται σε ένα γνώριμο στην εταιρεία πρότυπο: στην επένδυση σε υφιστάμενα ακίνητα με ιδιαίτερο χαρακτήρα, σε ελληνικούς προορισμούς που παραμένουν εκτός του μαζικού τουριστικού ρεύματος, και στη σταδιακή αναβάθμιση και διεύρυνσή τους με μακροπρόθεσμο ορίζοντα προστιθέμενης αξίας τους τόσο για τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται όσο και για τους μετόχους της.

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Η επιλογή του Aristi Mountain Resort & Villas αποτυπώνει την επενδυτική φιλοσοφία της εταιρείας: ένα καταξιωμένο ακίνητο υψηλών προδιαγραφών, με ισχυρή σύνδεση με τον τόπο του, δωδεκάμηνη λειτουργία και διεθνή αναγνώριση, σε μια περιοχή – το Ζαγόρι – ενταγμένη ως πολιτιστικό τοπίο στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η Hellenic Properties σκοπεύει να διευρύνει σταδιακά το αποτύπωμα του ξενοδοχείου με οφέλη για την τοπική κοινωνία σε Αρίστη και Ζαγόρι. Αναλαμβάνει δεσμεύσεις όπως η προμήθεια κατά προτεραιότητα από τοπικούς παραγωγούς της Ηπείρου και από το Aristi Farm -το θερμοκήπιο και τον βιολογικό κήπο του ξενοδοχείου, που τροφοδοτούν το εστιατόριο Salvia σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Το ακίνητο

Το Aristi Mountain Resort & Villas βρίσκεται στο χωριό Αρίστη, στην καρδιά του Δυτικού Ζαγορίου, με θέα προς τους ορεινούς όγκους της Αστράκας και το φαράγγι του Βίκου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αποτελείται από οκτώ ανεξάρτητα πέτρινα κτίρια με 26 δωμάτια, σουίτες και βίλες, το βραβευμένο εστιατόριο Salvia, εγκαταστάσεις ευεξίας με εσωτερική θερμαινόμενη και εξωτερική πισίνα, spa, hammam, jacuzzi και sauna, καθώς και τον χώρο εκδηλώσεων και εκθέσεων Atop (135 τ.μ., έως 100 άτομα).

Σημειώνεται τέλος ότι η Hellenic Properties, εταιρεία επενδύσεων και ανάπτυξης ακινήτων από το 2019 έχει επενδύσει άνω των 165 εκατ. ευρώ σε 14 έργα στους τομείς των γραφείων, φιλοξενίας, logistics και κατοικίας και έχει θέσει ως στόχο τα 500 εκατ. ευρώ έως το 2030.