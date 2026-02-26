HELLENiQ ENERGY: 1,13 δισ. συγκρίσιμα EBITDA το 2025 και μέρισμα 0,60 ευρώ ανα μετοχή

Tα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025 ανακοίνωσε η HELLENiQ ENERGY, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στα 1,132 δισ. ευρώ και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα 503 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα του στρατηγικού μετασχηματισμού, η βελτίωση του διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης, σε συνδυασμό με την ισχυρή λειτουργική απόδοση σε όλες τις δραστηριότητες, αλλά και η αυξημένη κερδοφορία στις αγορές του εξωτερικού, οδήγησαν σε ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Σε ό,τι αφορά στις δραστηριότητες Downstream, παρά το γενικό σταμάτημα του Διυλιστηρίου της Ελευσίνας, η παραγωγή και οι πωλήσεις πετρελαιοειδών διαμορφώθηκαν σε υψηλά επίπεδα -15 εκατ. τόνοι και 15,6 εκατ. τόνοι αντίστοιχα- με αυξημένο περιθώριο διύλισης και βελτιωμένες πωλήσεις στις διεθνείς αγορές, μετά και την έναρξη λειτουργίας της HELLENiQ PETROLEUM Trading στη Γενεύη. Ταυτόχρονα, σημαντική ήταν η συνεισφορά της Εγχώριας και Διεθνούς Εμπορίας, με νέα ιστορικά υψηλά κερδοφορίας. Συνολικά, οι διεθνείς δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό της κερδοφορίας μας (περίπου 40%).

Στον κλάδο των ΑΠΕ και της Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, μετά την ενοποίηση της Enerwave, που συνέβαλε στα αποτελέσματα από τον Ιούλιο του 2025, η νέα καθετοποιημένη πλατφόρμα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου διαμορφώνει ένα σημαντικό νέο πυλώνα κερδοφορίας, με προσαρμοσμένα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA, σε pro forma βάση για το 2025, ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη για το 2025 διαμορφώθηκαν στα 173 εκατ. ευρώ (2024: 60 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της μείωσης των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου και της αντίστοιχης ζημιάς στην αποτίμηση αποθεμάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, το Δ.Σ. της HELLENiQ ENERGY αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή τελικού μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή. Έτσι, το συνολικό μέρισμα διαμορφώνεται στα 0,60 ευρώ ανά μετοχή (2024: 0,45 ευρώ ανά μετοχή), λαμβάνοντας υπόψη και το προσωρινό μέρισμα 0,20 ευρώ ανά μετοχή, που διανεμήθηκε τον Ιανουάριο του 2026. Η διανομή αυτή οδηγεί σε συνολική μερισματική απόδοση άνω του 7%, με βάση την τιμή της μετοχής στο τέλος του 2025.

Κύριες εξελίξεις – Υλοποίηση Στρατηγικής

Το στρατηγικό πλάνο Vision 2025 ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και μάλιστα νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Η υλοποίησή του απέφερε ουσιαστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, οδηγώντας σε σημαντική βελτίωση των επιδόσεών μας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση των βασικών δραστηριοτήτων μας, παράλληλα με τη στρατηγική δημιουργία ενός νέου πυλώνα στους τομείς των ΑΠΕ, της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση μας στην ενεργειακή αγορά.

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής μας παραμένει η ενίσχυση της αξίας που δημιουργεί ο Όμιλος για τους μετόχους, με βασικούς μοχλούς την ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στις δραστηριότητες downstream, διευρύνοντας την παρουσία σε διεθνείς αγορές, καθώς και η μετεξέλιξη του κλάδου ΑΠΕ, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου σε μια αυτόνομη, καθετοποιημένη πλατφόρμα, αξιοποιώντας παράλληλα συνέργειες σε επίπεδο Ομίλου.

Στον κλάδο της Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας, οι στρατηγικές μας πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν την υλοποίηση έργων που αυξάνουν την ενεργειακή αυτονομία και την εξοικονόμηση ενέργειας, την περαιτέρω προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας, αξιοποιώντας τη διεθνή πλατφόρμα εμπορίας μέσω της HELLENiQ PETROLEUM Trading. Παράλληλα, εξετάζονται επενδύσεις ανάπτυξης στις εγκαταστάσεις των Διυλιστηρίων, καθώς και έργα παραγωγής βιώσιμων καυσίμων, αλλά και τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα, που αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Οι επενδύσεις και ο λειτουργικός μετασχηματισμός των τελευταίων ετών στον κλάδο της Εμπορίας αποδίδουν πλέον σταθερά υψηλά αποτελέσματα, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η στρατηγική μας εστιάζει στη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των πελατών, την ενίσχυση του δικτύου ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων στην Ελλάδα και τη στοχευμένη επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Κομβικό σημείο αποτελεί η επαναλειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης – Σκοπίων μετά από 13 έτη∙ εξέλιξη που βελτιώνει την ανταγωνιστική πρόσβαση στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αυξάνοντας τις ευκαιρίες για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη στις αγορές αυτές και ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην περιοχή.

Ο κλάδος των ΑΠΕ επεκτείνεται με στόχο τα 1,5 GW εγκατεστημένης ισχύος εντός της επόμενης τριετίας. Η στρατηγική διαφοροποίηση ενισχύεται τόσο γεωγραφικά, μέσω της παρουσίας μας σε 5 χώρες, όσο και τεχνολογικά, μέσω ενός ισορροπημένου μείγματος αιολικών, ηλιακών έργων και αποθήκευσης. Ορόσημο για τον Όμιλο αποτέλεσε η ενσωμάτωση της Enerwave (πρώην ELPEDISON), η οποία επαναπροσδιορίζει την εμπορική της πολιτική και τις υπηρεσίες της, σε συνέχεια της νέας εταιρικής της ταυτότητας. Οι συνέργειες των ΑΠΕ με την Enerwave, αλλά και τις δραστηριότητες Downstream, δημιουργούν έναν ισχυρό καθετοποιημένο πυλώνα στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, με σημαντική συνεισφορά στα οικονομικά αποτελέσματα και την ανάπτυξη του Ομίλου. Επιπλέον, η εξαγορά μέσα στη χρονιά του χαρτοφυλακίου και του προσωπικού τής ABO Energy Hellas, δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρεία να αυξήσει και να ελέγξει καλύτερα τον ρυθμό ανάπτυξης και υλοποίησης νέων έργων.

Στον κλάδο της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, επιτυγχάνεται η διαχείριση ενός διευρυμένου χαρτοφυλακίου μέσω της HELLENiQ Upstream Holdings, με μικρότερα ποσοστά συμμετοχής, αλλά σε συνεργασία με μεγαλύτερους και πιο έμπειρους διεθνείς ομίλους. Η πρόσφατη υπογραφή, από κοινού με τη Chevron, συμβάσεων μίσθωσης με το Ελληνικό Δημόσιο για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε τέσσερις νέες υπεράκτιες περιοχές στην Ελλάδα, καθώς και η σύμπραξη με την ExxonMobil και την Energean στο Block 2 στο βορειοδυτικό Ιόνιο, ενισχύουν σημαντικά το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου. Η σχεδιαζόμενη από την κοινοπραξία ερευνητική γεώτρηση εντός του 2027, αναμένεται να δώσει σαφή εικόνα για το υδρογονανθρακικό δυναμικό της περιοχής.

Χαμηλότερες τιμές πετρελαίου – Βελτιωμένα διεθνή περιθώρια διύλισης

Tο 2025, οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν, με το Brent να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 69 δολάρια ανά βαρέλι, 15% χαμηλότερα σε σχέση με το 2024, ενώ η ισοτιμία του Ευρώ έναντι του Δολαρίου ενισχύθηκε και διαμορφώθηκε μεσοσταθμικά στα 1,13 έναντι 1,08.

Παράλληλα, οι τιμές του φυσικού αερίου διαμορφώθηκαν το 2025 σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα μεσοσταθμικά, αυξημένες κατά 3% σε σχέση με το 2024. Αντίστοιχα, οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα 104 ευρώ/MWh μεσοσταθμικά, αυξημένες κατά 3%, αν και το Δ’ Τρίμηνο υποχώρησαν κατά 8%. Τέλος, οι τιμές δικαιωμάτων εκπομπών CO2 διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 74 ευρώ ανά τόνο, 12% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι.

Κατά τη διάρκεια του 2025, το παγκόσμιο περιβάλλον διύλισης βελτιώθηκε, αντανακλώντας τη στενότητα στο ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης, που προέκυψε από την ισχυρή αύξηση της ζήτησης προϊόντων πετρελαίου και τις συνεχιζόμενες διαταραχές στην προσφορά. Ως αποτέλεσμα, τα περιθώρια διύλισης αυξήθηκαν σημαντικά, με το διεθνές περιθώριο αναφοράς συστήματος των διυλιστηρίων μας να διαμορφώνεται το 2025 κατά μέσο όρο στα 7,5 δολάρια ανά βαρέλι (2024: 5,3 δολάρια ανά βαρέλι).

Αυξημένη ζήτηση καυσίμων σε όλες τις αγορές

Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά ανήλθε σε 6,9 εκατ. τόνους το 2025, υψηλότερα κατά 2% ετησίως, με την κατανάλωση των καυσίμων κίνησης να βελτιώνεται κατά 1,5%. Η ζήτηση για αεροπορικά καύσιμα αυξήθηκε κατά 6%, ενώ για τα καύσιμα ναυτιλίας κατά 1%, με σημαντική βελτίωση της ζήτησης για ναυτιλιακό ντίζελ, λόγω των νέων προδιαγραφών περιεκτικότητας σε θείο που ίσχυσαν από την 1η Μαΐου 2025 στη Μεσόγειο. Είναι προφανές ότι η οικονομική ανάπτυξη συμβάλει στην αύξηση της ζήτησης και το γεγονός των σχετικά χαμηλών προ φόρων τιμών σε Ευρώ, βοηθά τους καταναλωτές.

Ισολογισμός και επενδυτικές δαπάνες

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές το 2025 ανήλθαν σε 670 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της υψηλής κερδοφορίας. Οι συνολικές επενδύσεις, περιλαμβανομένης της εξαγοράς της Enerwave, ανήλθαν σε 757 εκατ. ευρώ, που αποτελούν ιστορικό υψηλό. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 2,1 δισ. ευρώ, ενώ εξαιρουμένου του δανεισμού χωρίς αναγωγή (project finance), διαμορφώθηκε σε 1,8 δισ. ευρώ. Παράλληλα, το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης δανεισμού υποχώρησε κατά 8% ετησίως, λόγω της μείωσης των επιτοκίων βάσης και των περιθωρίων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings, Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:

«Για τέταρτο συνεχόμενο έτος, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη για το 2025 τα 500 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερα σε σύγκριση με το 2024. Τα αποτελέσματα του 2025, σε ένα ευνοϊκό βεβαίως περιβάλλον διύλισης, αποτυπώνουν τη βελτιωμένη δυναμική του Ομίλου, ιδίως σε τομείς με μικρότερη εξάρτηση από εξωγενείς παράγοντες. Ενδεικτικά, η λιανική εμπορία κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις, με την ΕΚΟ να καθίσταται πρωταγωνίστρια στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ παράλληλα ενισχύθηκαν οι εμπορικές μας συναλλαγές στο εξωτερικό και επιταχύνθηκε η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, όπως οι ΑΠΕ και η ηλεκτρική ενέργεια. Ταυτόχρονα, δημιουργήσαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας μια ελεγχόμενη πλατφόρμα ανάπτυξης των δραστηριοτήτων ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.

Τα οικονομικά αποτελέσματα είναι ενδεικτικά της επιτυχημένης ολοκλήρωσης του πρώτου κύκλου στρατηγικού μετασχηματισμού VISION 2025, που οδήγησε στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου, στη βελτίωση της λειτουργίας, στην αλλαγή κουλτούρας και στην υιοθέτηση πιο κατάλληλης διακυβέρνησης. Τα τελευταία χρόνια ήταν πετυχημένα, με στοχευμένες πρωτοβουλίες που ενισχύουν και μετασχηματίζουν τον Όμιλο. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε η λειτουργία της HELLENiQ PETROLEUM Trading στην Ελβετία, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία και την εξωστρέφεια του Ομίλου, ενώ ολοκληρώθηκε η εξαγορά και ενσωμάτωση της Enerwave το 2025, δημιουργώντας πλέον μια ισχυρή πλατφόρμα στον κλάδο ΑΠΕ, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με φιλοδοξίες περαιτέρω ανάπτυξης. Στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων, διευρύνθηκε η συνεργασία με διεθνείς ενεργειακούς ομίλους, όπως η ExxonMobil και η Chevron, διπλασιάζοντας το χαρτοφυλάκιο έρευνας στη Δυτική και Νότια Ελλάδα. Τέλος, η επανέναρξη λειτουργίας του αγωγού Θεσσαλονίκης–Σκοπίων για τη μεταφορά ντίζελ ανοίγει νέες ευκαιρίες για την περιφερειακή θέση του Ομίλου και βελτιώνει όχι μόνο το κόστος εξυπηρέτησης, αλλά και την ασφάλεια και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Παράλληλα με τις επιχειρηματικές επιδόσεις, αξίζει να υπογραμμιστεί η ουσιαστική διεύρυνση της κοινωνικής προσφοράς του Ομίλου. Μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών για την κοινωνία και την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια του 2025, βελτιώνουμε την καθημερινότητα περισσότερων από 2 εκατ. πολιτών.

Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους τους εργαζόμενους της HELLENiQ ENERGY για τη συμβολή τους στη σταθερά ανοδική πορεία της Εταιρείας, καθώς και στους μετόχους για την αδιάλειπτη στήριξη και εμπιστοσύνη τους».