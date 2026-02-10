Η Alphabet προχωρά στην έκδοση 100ετούς ομολόγου – Προσφορά σε ελβετικά φράγκα και στερλίνες

Η Alphabet, η μητρική εταιρεία της Google πουλάει ομόλογα, τουλάχιστον 9,4 δισ. δολαρίων, σε στερλίνες και ελβετικά φράγκα, στο πλαίσιο ενός χρηματοδοτικού σχήματος που περιλαμβάνει 100ετές ομόλογο.

Η προσφορά σε στερλίνες αναμένεται να φτάσει το ρεκόρ των 4,5 δισ. λιρών (6,2 δισ. δολάρια) και περιλαμβάνει ομόλογα διάρκειας από 3 έως 32 έτη, καθώς και 100ετές ομόλογο, σύμφωνα με πηγές στις οποίες αναφέρεται το Bloomberg. Η Alphabet συγκέντρωσε προσφορές ρεκόρ ύψους 24 δισ. λιρών, αναφέρουν οι πηγές. Η προσφορά σε ελβετικά φράγκα θα είναι τουλάχιστον 2,45 δισ. ελβετικά φράγκα (3,2 δισ. δολάρια) με διάρκεια 3, 6, 10, 15 και 25 ετών. Και οι δύο συμφωνίες αναμένεται να τιμολογηθούν αργότερα σήμερα (10.2.2026).

Σήμερα, η Alphabet συγκέντρωσε 20 δισ. δολάρια σε μια πώληση χρέους σε επτά μέρη, ξεπερνώντας τις προηγούμενες προσδοκίες για μια συναλλαγή ύψους 15 δισ. δολαρίων. Προσέλκυσε ζήτηση άνω των 100 δισ. δολαρίων – από τις ισχυρότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ για μια προσφορά εταιρικών ομολόγων.

Το προηγούμενο ρεκόρ πώλησης εταιρικών ομολόγων στην αγορά της στερλίνας προήλθε από την National Grid Plc το 2016 με μια πώληση τεσσάρων μερών ύψους 3 δισ. λιρών (4,1 δισ. δολάρια), ενώ στην ελβετική αγορά η Roche Holding AG συγκέντρωσε το ρεκόρ των 3 δισ. ελβετικών φράγκων σε μια συναλλαγή του 2022.

Η τεράστια αύξηση του χρέους έρχεται μετά την ανακοίνωση της Alphabet ότι οι επενδύσεις της θα φτάσουν τα 185 δισ. δολάρια φέτος – διπλάσια από ό,τι ξόδεψε πέρυσι – για να χρηματοδοτήσει τις φιλοδοξίες της στον τομέα της ΑΙ.

Άλλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Meta και η Microsoft, έχουν επίσης ανακοινώσει τεράστια σχέδια δαπανών για το 2026, ενώ η Morgan Stanley αναμένει ότι τα δάνεια των μεγάλων εταιρειών cloud computing, γνωστών ως hyperscalers, θα φτάσουν τα 400 δισ. δολάρια φέτος, από 165 δισ. δολάρια το 2025. Ωστόσο, αυτές οι τεράστιες δανειακές ανάγκες έχουν αρχίσει να δημιουργούν ανησυχίες σχετικά με την πιθανή πίεση στις αποτιμήσεις των ομολόγων, σχολιάζει το Bloomberg.

100ετές ομόλογο

Το 100ετές ομόλογο της Alphabet είναι η πρώτη έκδοση με τόσο μεγάλη διάρκεια από μια εταιρεία τεχνολογίας από τότε που η Motorola πούλησε αυτό το είδος χρέους το 1997, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Η αγορά των 100ετών ομολόγων κυριαρχείται από κυβερνήσεις και ιδρύματα όπως πανεπιστήμια. Για τις εταιρείες, οι πιθανές εξαγορές, τα ξεπερασμένα επιχειρηματικά μοντέλα και η τεχνολογική απαξίωση καθιστούν τέτοιες συναλλαγές σπάνιες.

Οι επενδυτές έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για την έκδοση, η οποία προσέλκυσε προσφορές ύψους 5,75 δισεκατομμυρίων λιρών, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Τα τελευταία χρόνια, οι πολυεθνικές εταιρείες στρέφονται επίσης προς την αγορά ομολόγων σε ελβετικά φράγκα, προκειμένου να διαφοροποιήσουν τα προγράμματα άντλησης κεφαλαίων τους. Το 2025, αμερικανικές εταιρείες, όπως η Thermo Fisher Scientific και η κατασκευάστρια μηχανημάτων Caterpillar, πούλησαν ομόλογα σε ελβετικά φράγκα.

Η Alphabet αξιοποίησε την αγορά ομολόγων σε ευρώ μόλις τον Νοέμβριο, συγκεντρώνοντας 6,5 δισ. ευρώ (7,7 δισ. δολάρια). Η συναλλαγή αυτή, σε συνδυασμό με μια έκδοση νωρίτερα μέσα στο έτος, την κατέστησε τον μεγαλύτερο δανειολήπτη στην αγορά του ευρώ το 2025, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Bloomberg.

Η Bank of America, η Goldman Sachs και η JPMorgan οργανώνουν και τις δύο προσφορές, με την Barclays, την HSBC Holdings και την NatWest Group να συμμετέχουν επίσης στη συναλλαγή σε λίρες στερλίνες. Η BNP Paribas και η Deutsche Bank συμμετέχουν στην έκδοση σε ελβετικά φράγκα.