Η Starbucks «έπεσε στα μαλακά» από εφετείο των ΗΠΑ για αντίποινα σε εργαζομένους λόγω συνδικαλιστικής δράσης

Ομοσπονδιακό εφετείο αρνήθηκε να εφαρμόσει εξολοκλήρου απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Εργασιακών Σχέσεων (National Labor Relations Board – NLRB) που έκρινε ότι η Starbucks απείλησε παράνομα τους εργαζομένους με αντίποινα επειδή προσπάθησαν να συνδικαλιστούν.

Σύμφωνα με το Reuters, με απόφαση 2-0, το 5ο Εφετείο των ΗΠΑ απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η αλυσίδα καφέ παραβίασε την ομοσπονδιακή εργατική νομοθεσία, όταν ένας διευθυντής καταστήματος Starbucks και ένας βοηθός διευθυντή στο Γουιτσίτα του Κάνσας είπαν στους εργαζόμενους ότι έκλεισαν την πλατφόρμα προσλήψεων και μείωσαν τις ώρες εργασίας τους στερώντας τους το δικαίωμα να εργαστούν περισσότερο για να αυξήσουν την αμοιβή τους, λόγω συνδικαλιστικής δράσης.

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Το δικαστήριο με έδρα τη Νέα Ορλεάνη επικύρωσε το πόρισμα ότι η Starbucks απείλησε παράνομα να στερήσει τα επιδόματα άδειας μητρότητας σε μια έγκυο υπάλληλο εάν συνδικαλιζόταν. Ένας εκπρόσωπος της Starbucks δήλωσε ότι η εταιρεία με έδρα το Σιάτλ «ενθαρρύνθηκε» από την απόφαση και πλέον είναι προσηλωμένη στην προστασία των δικαιωμάτων των συνεργατών της βάσει του νόμου, στην άμεση συνεργασία μαζί τους και στη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των καφετεριών της.

Οι εργαζόμενοι σε περισσότερα από 700 καταστήματα Starbucks έχουν ψηφίσει να ενταχθούν σε συνδικάτα και έχουν υποβάλει στο NLRB εκατοντάδες καταγγελίες κατηγορώντας την εταιρεία για παράνομες εργασιακές πρακτικές. Η Starbucks έχει κληθεί να πληρώσει αποζημιώσεις και να κάνει πολλούς διακανονισμούς γι’ αυτές τις υποθέσεις.

Τι είπε ο δικαστής

Ο περιφερειακός δικαστής Στίβεν Χίγκινσον είπε ότι οι δηλώσεις σχετικά με την πλατφόρμα προσλήψεων και το ωράριο δεν αποτελούσαν απειλές αντιποίνων, επειδή η παύση των προσλήψεων δεν φαίνεται να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της εργασίας των εργαζομένων, ενώ η υποστελέχωση θα μπορούσε να δικαιολογήσει τις λιγότερες ώρες εργασίας.

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Είπε επίσης ότι οι δηλώσεις της διευθύντριας του καταστήματος Καρμέλα Νέρι πως γνώριζε για τις συζητήσεις περί συνδικαλισμού και ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν κατά νου τον αντίκτυπο των πράξεών τους δεν ήταν καταναγκαστικές, λέγοντας ότι οι δηλώσεις δεν ήταν «εκτός των συνηθισμένων».

Παρ’ όλα αυτά, ο Χίγκινσον βρήκε ουσιαστικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η έγκυος υπάλληλος, Μάια Κουέγιαρ-Σεραφίνι, μπορούσε εύλογα να πιστεύει ότι οι συνδικαλιστικές δραστηριότητες θα μπορούσαν να μειώσουν τα οφέλη της.

Το δικαστήριο αποφάσισε δύο ημέρες αφότου η Starbucks έπεισε το ομοσπονδιακό εφετείο στο Μανχάταν να αναιρέσει το πόρισμα του NLRB ότι είχε παρανόμως απαγορεύσει στους εργαζόμενους σε ένα κατάστημα σε περιοχή του Μανχάταν να φορούν μπλουζάκια ή καρφίτσες που υποστήριζαν ένα συνδικάτο.