ΜΕΒΓΑΛ: Επίσκεψη Χατζηδάκη, στο επίκεντρο η νέα επένδυση 160 εκατ. ευρώ

Τις εγκαταστάσεις της ΜΕΒΓΑΛ στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε την Παρασκευή (4.9.2026) ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με την πορεία της γαλακτοβιομηχανίας, το επενδυτικό της πρόγραμμα και την ενίσχυση της εξαγωγικής της δραστηριότητας να βρίσκονται στο επίκεντρο της επίσκεψης.

Ο Κωστής Χατζηδάκης συναντήθηκε με τη Διοίκηση της ΜΕΒΓΑΛ, διευθυντικά στελέχη και τη Διοίκηση του Σωματείου Εργαζομένων, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και με εργαζόμενους της εταιρείας.

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Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ενημερώθηκε για την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, το επενδυτικό της πλάνο, αλλά και τη στρατηγική που ακολουθεί για την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγής και της εξωστρέφειάς της.

Σημειώνεται ότι για το 2026, ο κύκλος εργασιών της ΜΕΒΓΑΛ αναμένεται να ανέλθει στα 234 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές είναι έτοιμες να ξεπεράσουν για πρώτη φορά το 50% του συνολικού τζίρου.

Επένδυση 160 εκατ. ευρώ για νέο εργοστάσιο

Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκε η μεγάλη επένδυση της ΜΕΒΓΑΛ, ύψους 160 εκατ. ευρώ, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αφορά την κατασκευή νέου εργοστασίου.

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Ο Κωστής Χατζηδάκης ξεναγήθηκε στο εργοτάξιο της νέας μονάδας και ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του έργου, καθώς και για τον σχεδιασμό της νέας παραγωγικής εγκατάστασης.

Πρόκειται, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, για τη μεγαλύτερη επένδυση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στον κλάδο, η οποία αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τα παραγωγικά δεδομένα της ΜΕΒΓΑΛ.

Όπως τόνισε ο Κωνσταντίνος Χατζάκος, η επένδυση αποτελεί σημαντικό ορόσημο τόσο για τη γαλακτοβιομηχανία όσο και για τη Μακεδονία και εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την ενίσχυση της παραγωγικής της βάσης.

Με την ολοκλήρωση του νέου εργοστασίου, η ΜΕΒΓΑΛ αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, ενώ θα υπερδιπλασιάσει την παραγωγική της δυναμικότητα. Παράλληλα, η νέα μονάδα θα αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Χατζηδάκης: Η ΜΕΒΓΑΛ ανατάχθηκε και αναπτύχθηκε

Από την πλευρά του, ο Κωστής Χατζηδάκης στάθηκε στη δυναμική πορεία της ΜΕΒΓΑΛ, αλλά και στον ρόλο της ελληνικής βιομηχανίας στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε και στην πορεία της γαλακτοβιομηχανίας, σημειώνοντας ότι, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο παρελθόν, «ανατάχθηκε και αναπτύχθηκε» και πλέον αποτελεί μια εμβληματική εταιρεία του κλάδου του γάλακτος, με έντονο εξαγωγικό και επενδυτικό προγραμματισμό και διευρυμένες ευκαιρίες απασχόλησης.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στη συμβολή της βιομηχανίας στην απασχόληση, υπογραμμίζοντας ότι την τελευταία επταετία έχουν δημιουργηθεί 60.000 νέες θέσεις εργασίας στην ελληνική βιομηχανία.