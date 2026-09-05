H Star Bulk του εφοπλιστή Πέτρου Παππά, εισηγμένη στον Nasdaq, προχωρά σε παράλληλη εισαγωγή στο Euronext Athens

Η Star Bulk Carriers Corp. (Star Bulk) η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς ξηρού φορτίου στις ΗΠΑ (Nasdaq: SBLK), βάσει χρηματιστηριακής αξίας, αριθμού πλοίων και συνολικής μεταφορικής ικανότητας στόλου, προχωρά σε Δημόσια Προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και εισαγωγή στο Euronext Athens.

Η Δημόσια Προσφορά της εταιρείας στο Euronext Athens στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων ύψους μέχρι 112,2 εκατ. ευρώ. Ο επενδυτικός σχεδιασμός της Star Bulk αφορά περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση του στόλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παράλληλη εισαγωγή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens αναμένεται να προσφέρει στη Star Bulk ταυτόχρονη παρουσία σε δύο από τις σημαντικότερες κεφαλαιαγορές διεθνώς (αφού είναι ήδη εισηγμένη στον Nasdaq), διεύρυνση και διαφοροποίηση της μετοχικής βάσης, ενίσχυση της επενδυτικής εικόνας και της εμπορευσιμότητας της μετοχής και πρόσθετες δυνατότητες για μελλοντικές επενδυτικές κινήσεις.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Star Bulk, Σπύρος Καπράλος, δήλωσε σχετικά: «Η απόφασή μας να προχωρήσουμε σε παράλληλη εισαγωγή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens αποτελεί επιλογή με στρατηγικό χαρακτήρα και ισχυρό συμβολισμό. Αντανακλά το διεθνές αποτύπωμα και τις βαθιές ελληνικές μας ρίζες, καθώς και την εμπιστοσύνη μας στις προοπτικές της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Δημιουργεί μια γέφυρα ανάμεσα σε έναν κλάδο στον οποίο η Ελλάδα πρωταγωνιστεί διεθνώς και σε μια αγορά που εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Είναι μια ουσιαστική επενδυτική κίνηση, η οποία ενισχύει την αναπτυξιακή δυναμική της Star Bulk στην ελληνική και ευρωπαϊκή επενδυτική κοινότητα και αναδεικνύει τη δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας».

Ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Star Bulk, Πέτρος Παππάς, επεσήμανε: «Η επικείμενη παράλληλη εισαγωγή της Star Bulk στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens και κατ’ επέκταση στην ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά αποτελεί ορόσημο στην 20ετή πορεία μας. Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση που θα μας δώσει τη δυνατότητα να διευρύνουμε την επενδυτική μας βάση, να βελτιώσουμε την πρόσβασή μας στις ευρωπαϊκές αγορές και να ενισχύσουμε τη χρηματοοικονομική μας ευελιξία. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η Star Bulk είναι η πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που προχωρά σε παράλληλη εισαγωγή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα. Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε ισχυρή και μακροχρόνια παρουσία στη Euronext Athens, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάδειξή της σε διεθνές χρηματοοικονομικό ναυτιλιακό κέντρο με την πεποίθηση ότι η ελληνική ναυτιλία, η οποία σήμερα ελέγχει το μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο, αξίζει μια κεφαλαιαγορά αντάξια του μεγέθους, της δυναμικής, της εξωστρέφειας και της φιλοδοξίας της».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονοδιάγραμμα

Σε συνέχεια της έγκρισης του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, η Δημόσια Προσφορά των νέων μετοχών της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. και θα λήξει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 16:00 μ.μ.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, καθώς και του συνόλου των κοινών μετοχών της Star Bulk στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει στις 16 Σεπτεμβρίου 2026.