Τράπεζες: Πιο φιλική στάση προς νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ζήτησε ο πρωθυπουργός

Την πρόθεση της κυβέρνησης να παρέμβει εκ νέου εάν χρειαστεί για τις καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών δήλωσε ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στο περιθώριο της 90ής ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη.

Ερωτηθείς για τις τράπεζες, τις καταχρηστικές χρεώσεις και τον αναβαλλόμενο φόρο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε φιλικότερη στάση των τραπεζών προς νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

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«Έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις για τις προμήθειες, πράγματι υπήρχαν καταχρηστικές συμπεριφορές από τις τράπεζες, οι οποίες άπτονταν κυβερνητικής παρέμβασης. Εάν εξακολουθούμε να παρατηρούμε ότι συνεχίζονται τέτοιες συμπεριφορές να μην έχετε καμία αμφιβολία, ότι δεν θα διστάσουμε να παρέμβουμε» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δεν πήρε θέση για το θέμα του αναβαλλόμενου φόρου παραπέμποντας στην απάντηση που έχει δώσει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) σημειώνοντας το αυστηρό πλαίσιο εποπτείας που υφίσταται η χώρα ως μέλος της ΕΕ. Τόνισε επίσης τον σημαντικό ρόλο των τραπεζών στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

«Θέλουμε οι τράπεζες να είναι πιο ευνοϊκές σε αιτήματα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θέλουμε να δίνουν περισσότερα στεγαστικά, να σπρώχνουν τον κόσμο περισσότερο σε αποταμιευτικά προϊόντα…», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Εν κατακλείδι, τόνισε ότι προτάσεις για τον κλάδο που συγκρούονται με το συμφωνημένο πλαίσιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τράπεζα της Ελλάδος δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την κυβέρνηση και κατέληξε με αναφορά στα στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν το τραπεζικό σύστημα: σταθερό, υγιές και ασφαλές.