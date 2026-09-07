Επιχειρήσεις

Η HELLENiQ Energy προχωρά σε νέο κύμα επενδύσεων με επίκεντρο τα διϋλιστήρια

Ο όμιλος σκοπεύει να ρίξει 3-5 δισ. ευρώ τα επόμενα δέκα χρόνια
Ο CEO της Helleniq Energy, Ανδρέας Σιάμισης
Ο CEO της Helleniq Energy, Ανδρέας Σιάμισης
Χάρης Αποσπόρης
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Οι επενδύσεις στις οποίες προχώρησαν τα ελληνικά διϋλιστήρια τα προηγούμενα χρόνια επέτρεψαν στη χώρα μας να διαθέτει σύγχρονες μονάδες που καλύπτουν πλήρως τη ζήτηση σε μια δύσκολη περίοδο λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Μάλιστα, οι εν λόγω επενδύσεις έγιναν κόντρα στην τάση σε πολλές άλλες χώρες, όπου διϋλιστήρια έκλεισαν ή αφέθηκαν να παρακμάσουν, μειώνοντας την εκεί παραγωγή και αυξάνοντας την εξάρτηση από εισαγωγές.

Πλέον, η HELLENiQ Energy στρέφεται προς μια νέα αναβάθμιση των διϋλιστηρίων σε Θεσσαλονίκη, Ασπρόπυργο και Ελευσίνα, ύψους 3-5 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο περιθώριο της ΔΕΘ ο διευθύνων σύμβουλος, Ανδρέας Σιάμισιης, στόχος είναι να διατηρηθεί ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας, τη στιγμή που σήμερα άνω του 50% της παραγωγής προϊόντων κατευθύνεται στο εξωτερικό.

Ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η επαναλειτουργία του αγωγού πετρελαίου Vardax, που συνδέει το διυλιστήριο της Helleniq Energy στη Θεσσαλονίκη με τις εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ στη Βόρεια Μακεδονία. Ο εν λόγω αγωγός καλύπτει φέτος περί το 80% των αναγκών της γειτονικής χώρας σε ντίζελ, άρα έχει και ένα γεωπολιτικό ρόλο στο να αναδειχθεί η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος.

Πλέον η HELLENiQ εξετάζει την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της ΟΚΤΑ, ώστε να μπορούν να υποδέχονται φορτία μέσω τραίνων και να αυξηθούν ακόμα περισσότερο οι ποσότητες.

Συνολικά, η διοίκηση εκτιμά ότι οι εξαγωγές προς τα βόρεια θα μπορούσαν στη θεωρία ακόμα και να διπλασιαστούν δεδομένων των αναγκών που υπάρχουν σε χώρες εκτός της Β. Μακεδονίας και των περιθωρίων διΰλισης.

Προς την ίδια κατεύθυνση, ο όμιλος σχεδιάζει να προχωρήσει σε αναβάθμιση των διϋλιστηρίων με έναρξη στη Θεσσαλονίκη. Έμφαση θα δοθεί στα προϊόντα υψηλής αξίας, όπως το ντίζελ και τη βενζίνη, ώστε η παραγωγή τους να αυξηθεί εν τέλει κατά 10-15% και στα τρία διϋλιστήρια.

Προς το παρόν το όλο σχέδιο βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού και μια πρώτη μελέτη θα υποδείξει ποιες ακριβώς παρεμβάσεις χρειάζονται.

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